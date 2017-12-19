15:19, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Trakya'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Balkanlar'dan gelen soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava etkisine giren Trakya'da bazÄ± bÃ¶lgelerde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± devam ediyor.

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2 derece Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Edirne'de kent merkezinde ara ara yaÄŸan kar, zeminin Ä±slak olmasÄ± nedeniyle tutmadÄ±. KapalÄ± bir havanÄ±n olduÄŸu kentte zaman zaman ÅŸiddetini artÄ±ran kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gÃ¶zleniyor.

Bulgaristan sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n kÃ¶y ve beldelerde ise kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± daha etkili Balkan kÃ¶yleri olarak da adlandÄ±rÄ±lan LalapaÅŸa ilÃ§esine baÄŸlÄ± kÃ¶ylerle Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± yakÄ±nlarÄ±nda yer yer tipi ÅŸeklinde kar yaÄŸÄ±yor.

TUNA NEHRÄ°

DÃ¼n akÅŸam saatlerinde debisi artan ve SarayiÃ§i mevkisindeki kesimde yataÄŸÄ±nÄ±n daralmasÄ±na baÄŸlÄ± taÅŸma seviyesine Ã§Ä±kan Tunca Nehri'nde ise debi dÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±.

DSÄ° 11. BÃ¶lge verilerine gÃ¶re dÃ¼n akÅŸam saatlerinde 87 metrekÃ¼p/saniye Ã¶lÃ§Ã¼len debi 82 metrekÃ¼p/saniye seviyelerine dÃ¼ÅŸtÃ¼.

KIRKLARELÄ°

DÃ¼n akÅŸam KÄ±rklareli'nin yÃ¼ksek kesimlerinde baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle DemirkÃ¶y ve KofÃ§az ilÃ§eleri ile Bulgaristan'a ulaÅŸÄ±mÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± DerekÃ¶y SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± beyaz Ã¶rtÃ¼yle kaplandÄ±.

Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± KofÃ§az ilÃ§esinde 10, DemirkÃ¶y ilÃ§esinin Mahyatepe mevkisinde 15, Bulgaristan'a ulaÅŸÄ±mÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± DerekÃ¶y SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda ise 9 santimetreye ulaÅŸtÄ±.

KarayollarÄ± 15. Åžube ÅžefliÄŸi ekipleri de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu bÃ¶lgelerde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu bÃ¶lgelerde hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanan bazÄ± araÃ§lar trafikte ilerlemekte zorlanÄ±rken, DemirkÃ¶y ilÃ§esinde de sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler zor anlar yaÅŸadÄ±.

KÄ±rklareli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± trafik ekipleri, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu bÃ¶lgelerde sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri uyardÄ±.

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±r derece Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kentte kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yarÄ±na kadar etkili olmasÄ± bekleniyor.

TEKÄ°RDAÄž

TekirdaÄŸ'Ä±n Hayrabolu ilÃ§esinde yÃ¼ksek kesimlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle, yÃ¼ksek kesimlerdeki tepeler ile evlerin Ã§atÄ±larÄ±, beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.

TekirdaÄŸ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'ne baÄŸlÄ± ekipler, yollarÄ±n kapanma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± bÃ¶lgede bekletiliyor.

Kent merkezi ve diÄŸer ilÃ§elerinde ise soÄŸuk hava ile birlikte yaÄŸmur devam ediyor.