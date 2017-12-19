Trakya'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Balkanlar'dan gelen soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava etkisine giren Trakya'da bazÄ± bÃ¶lgelerde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± devam ediyor.
Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2 derece Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Edirne'de kent merkezinde ara ara yaÄŸan kar, zeminin Ä±slak olmasÄ± nedeniyle tutmadÄ±. KapalÄ± bir havanÄ±n olduÄŸu kentte zaman zaman ÅŸiddetini artÄ±ran kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gÃ¶zleniyor.
Bulgaristan sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n kÃ¶y ve beldelerde ise kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± daha etkili Balkan kÃ¶yleri olarak da adlandÄ±rÄ±lan LalapaÅŸa ilÃ§esine baÄŸlÄ± kÃ¶ylerle Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± yakÄ±nlarÄ±nda yer yer tipi ÅŸeklinde kar yaÄŸÄ±yor.
TUNA NEHRÄ°
DÃ¼n akÅŸam saatlerinde debisi artan ve SarayiÃ§i mevkisindeki kesimde yataÄŸÄ±nÄ±n daralmasÄ±na baÄŸlÄ± taÅŸma seviyesine Ã§Ä±kan Tunca Nehri'nde ise debi dÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±.
DSÄ° 11. BÃ¶lge verilerine gÃ¶re dÃ¼n akÅŸam saatlerinde 87 metrekÃ¼p/saniye Ã¶lÃ§Ã¼len debi 82 metrekÃ¼p/saniye seviyelerine dÃ¼ÅŸtÃ¼.
KIRKLARELÄ°
DÃ¼n akÅŸam KÄ±rklareli'nin yÃ¼ksek kesimlerinde baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle DemirkÃ¶y ve KofÃ§az ilÃ§eleri ile Bulgaristan'a ulaÅŸÄ±mÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± DerekÃ¶y SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± beyaz Ã¶rtÃ¼yle kaplandÄ±.
Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± KofÃ§az ilÃ§esinde 10, DemirkÃ¶y ilÃ§esinin Mahyatepe mevkisinde 15, Bulgaristan'a ulaÅŸÄ±mÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± DerekÃ¶y SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda ise 9 santimetreye ulaÅŸtÄ±.
KarayollarÄ± 15. Åžube ÅžefliÄŸi ekipleri de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu bÃ¶lgelerde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu bÃ¶lgelerde hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanan bazÄ± araÃ§lar trafikte ilerlemekte zorlanÄ±rken, DemirkÃ¶y ilÃ§esinde de sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler zor anlar yaÅŸadÄ±.
KÄ±rklareli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± trafik ekipleri, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu bÃ¶lgelerde sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri uyardÄ±.
Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±r derece Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kentte kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yarÄ±na kadar etkili olmasÄ± bekleniyor.
TEKÄ°RDAÄž
TekirdaÄŸ'Ä±n Hayrabolu ilÃ§esinde yÃ¼ksek kesimlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu.
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle, yÃ¼ksek kesimlerdeki tepeler ile evlerin Ã§atÄ±larÄ±, beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.
TekirdaÄŸ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'ne baÄŸlÄ± ekipler, yollarÄ±n kapanma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± bÃ¶lgede bekletiliyor.
Kent merkezi ve diÄŸer ilÃ§elerinde ise soÄŸuk hava ile birlikte yaÄŸmur devam ediyor.
SSM MÃ¼steÅŸarÄ± Demir, "SSM bÃ¼nyesindeki proje sayÄ±sÄ± 600'e ulaÅŸtÄ±, projelerden 50'si 2017'de baÅŸladÄ±. YaklaÅŸÄ±k 40 proje imza aÅŸamasÄ±nda bekliyor" dedi
Hatay'da "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan yargÄ±lanan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullandÄ±klarÄ±nÄ± kabul ederek itiraflarda bulunan 3 eski polis, 4 yÄ±l 2'ÅŸer ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Siemens'in TAIF Grubu'na ait Nizhnekamskneftekhim ÅŸirketi ile Tataristan'da 495 megavat kapasiteli doÄŸalgaz kombine Ã§evrim santral inÅŸaatÄ± iÃ§in sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±. Santralin MayÄ±s 2021'de faaliyete geÃ§mesinin beklendiÄŸi ifade edildi.
Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Hazreti Mevlana'nÄ±n dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ eseri Mesnevi'yi KÄ±rgÄ±zcaya Ã§evirdi. Son Ã§alÄ±ÅŸma ile Mesnevi 26 dile Ã§evrilmiÅŸ oldu
Denizli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ve PAÃœ Teknokent iÅŸ birliÄŸiyle ÅŸehir trafiÄŸini rahatlatmak amacÄ±yla geliÅŸtirilen program, uygulamaya konuldu
Balkanlar Ã¼zerinden gelen soÄŸuk hava dalgasÄ±nÄ±n etkisi altÄ±na giren Edirne, KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ'Ä±n yÃ¼ksek kesimlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkisini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
"TÃ¼rkÃ§e'nin UluslararasÄ± Åžiir ÅžÃ¶leni" 20-23 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda Kazakistan'Ä±n TÃ¼rkistan ÅŸehrinde dÃ¼zenlenecek.
Ã‡eviri Ä°ÅŸletmeleri DerneÄŸi, TÃ¼rkiye'yi temsilen Avrupa Ã‡eviri Ä°ÅŸletmeleri BirliÄŸi'ne Ã¼ye olarak kabul edildi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, ABD'nin BMGK'daki KudÃ¼s tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etmesine iliÅŸkin, "Veto kararÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yoruz. BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu toplanacak ve bu konuda bir oylama yapacak, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± yoÄŸun ÅŸekilde devam ettireceÄŸiz." dedi.
Ä°zmir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ve Ä°stihbarat Åžubesi ile MÄ°T BÃ¶lge BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen PKK/KCK operasyonunda 51 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
GÃ¶lbaÅŸÄ± giriÅŸindeki uygulama noktasÄ±nda meydana gelen olayda bir polis memuru kaza kurÅŸunuyla ÅŸehit oldu.
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, sel maÄŸduru 500 aileye acil yardÄ±m malzemesi ulaÅŸtÄ±rdÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca "dernekler denetÃ§i yardÄ±mcÄ±sÄ±" kadrosuna sÃ¶zlÃ¼ giriÅŸ sÄ±navÄ± ile 18 personel alÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, BirleÅŸik KrallÄ±k BaÅŸbakanÄ± May ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra KudÃ¼s konusundaki son geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Gemi trafiÄŸi yÃ¶netim merkezlerinin iÅŸletimi bu alandaki bir otoriteye devredilebilecek.
New York'ta tutuklu yargÄ±lanan Halk BankasÄ± eski Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla, yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, "HayatÄ±mÄ±n hiÃ§bir dÃ¶neminde kimseyle komplo kurmadÄ±m. Kesinlikle suÃ§lu deÄŸilim." dedi.