15:55, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

BrÃ¼ksel'de Ã§alÄ±ÅŸanlardan "emeklilik" protestosu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de yaklaÅŸÄ±k 25 bin kiÅŸi hÃ¼kÃ¼metin emeklilik reformuna karÅŸÄ± protesto dÃ¼zenledi.

Ã‡eÅŸitli iÅŸÃ§i sendikalarÄ±nÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine BrÃ¼ksel merkezinde bulunan Kuzey Tren GarÄ± Ã¶nÃ¼nde sabah saatlerinde 25 bin civarÄ±nda kiÅŸi buluÅŸtu.

Protestocular, buradan birkaÃ§ kilometre mesafedeki Midi Tren Ä°stasyonuna kadar yÃ¼rÃ¼dÃ¼.

YaklaÅŸÄ±k 3 saat devam eden protesto yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nde, BelÃ§ika'daki hÃ¼kÃ¼mete emeklilik ÅŸartlarÄ±nÄ±n dÃ¼zeltilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

BelÃ§ika'nÄ±n Ã§eÅŸitli ÅŸehirlerinden gelen protestocular, hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± Ã§eÅŸitli sloganlar attÄ±. Emeklilik ÅŸartlarÄ±nÄ± Ä±slÄ±klar ve yaktÄ±klarÄ± meÅŸalelerle protesto eden grup, sendikalarÄ±nÄ± temsil eden renk giysiler ve flamalarla dikkatleri Ã§ekti.

Ãœlkenin bÃ¼yÃ¼k iÅŸÃ§i sendikalarÄ± yapÄ±lan protestoyla ilgili ortak bir bildiri yayÄ±nladÄ±.

Bildiride, BelÃ§ika hÃ¼kÃ¼metinin kemer sÄ±kma tedbirleri doÄŸrultusunda emeklilik siteminde uygulamaya koyduÄŸu kesintiler ve deÄŸiÅŸiklikler eleÅŸtirildi.

HastalÄ±k izin gÃ¼nleri ve iÅŸsiz kalÄ±nan dÃ¶nemlerin emekli ikramiyelerinin ve maaÅŸlarÄ±nÄ±n hesaplanma sistemine dahil edilmesi gerektiÄŸine dikkat Ã§ekilen bildiride, BelÃ§ika'da emekli maaÅŸlarÄ±nÄ±n asgari bin 500 avro seviyesinde olmasÄ± istendi.

BelÃ§ika'da emeklilik yaÅŸÄ±nÄ±n kademeli olarak 2030 yÄ±lÄ±na kadar 67'ye yÃ¼kseltilmesi uygulamasÄ±nÄ±n 65 yaÅŸa geri Ã§ekilmesi talep edilen bildiride, Ã¼lkede aÄŸÄ±r iÅŸ kollarÄ±nÄ±n yeniden belirlenmesi ve bu alanlarda Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n daha erken emekli olabilmeleri gerektiÄŸi belirtildi.

Protesto nedeniyle BrÃ¼ksel'deki toplu taÅŸÄ±mada aksamalar yaÅŸandÄ±.

BelÃ§ika BaÅŸbakanÄ± Charles Michel de protestoyla ilgili, "Ä°ÅŸÃ§i sendikalarÄ± ve muhalefet yalan sÃ¶yleyerek toplum genelinde korkuya neden oluyorlar." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Michel, emeklilik reformu sayesinde Ã¼lkede 170 bin yeni istihdam ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, emeklilik reformunun sosyal uyumu saÄŸlamaya katkÄ±da bulunduÄŸunu iddia etti.