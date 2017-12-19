16:30, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Mesnevi KÄ±rgÄ±zcaya Ã§evrildi





Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Hazreti Mevlana'nÄ±n dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ eseri Mesnevi'yi KÄ±rgÄ±zcaya Ã§evirdi. Son Ã§alÄ±ÅŸma ile Mesnevi 26 dile Ã§evrilmiÅŸ oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan Hazreti Mevlana'nÄ±n dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ eseri Mesnevi KÄ±rgÄ±zcaya Ã§evrildi. BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Tahir AkyÃ¼rek, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, her yÄ±l milyonlarca insanÄ±n bilgi ve hikmet aramak iÃ§in Konya'da Mevlana'yÄ± ziyaret ettiÄŸini sÃ¶yledi. Mevlana'nÄ±n en Ã¶nemli eserinin dÃ¼nyada okunup anlaÅŸÄ±labilmesi iÃ§in Ã§eviri Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini belirten AkyÃ¼rek, Mesnevi'yi KÄ±rgÄ±zcaya Ã§evirerek basÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±. Tahir AkyÃ¼rek, bÃ¶ylece Mesnevi'nin 26 dile Ã§evrilmiÅŸ olduÄŸunu vurgulayarak, "Hazreti Mevlana'nÄ±n eÅŸsiz eseri Mesnevi'yi 50 dile Ã§evirme hedefimiz var. Mesnevi'nin daha fazla insan tarafÄ±ndan okunmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamaya devam edeceÄŸiz." dedi. TÃ¼m dÃ¼nyada olduÄŸu gibi KÄ±rgÄ±zistan'da da bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶ren Mesnevi'nin ÅŸiirsel Ã¼slubunun muhafaza edildiÄŸi Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ilk 3 cildini BarÃ§Ä±nay Kimsanova, 4 ila 6'ncÄ± cildini ise Ermamat ErgeÅŸov KÄ±rgÄ±zcaya Ã§evirdi. Mesnevi, Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan bugÃ¼ne kadar FarsÃ§a aslÄ± ile birlikte TÃ¼rkÃ§e, ArapÃ§a, Ä°ngilizce, Almanca, Ä°sveÃ§Ã§e, Ä°talyanca, Urduca, FransÄ±zca, Japonca, ArnavutÃ§a, Ä°spanyolca, TÃ¼rkmence, TacikÃ§e, Ã‡ince, KazakÃ§a, Ã–zbekÃ§e, FlemenkÃ§e, Yunanca, Malayca, RusÃ§a, Azerice, BoÅŸnakÃ§a, KÃ¼rtÃ§e ve Svahilice olarak basÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Â

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