16:49, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Siemens Tataristan'da doÄŸalgaz santrali yapacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Siemens'in TAIF Grubu'na ait Nizhnekamskneftekhim ÅŸirketi ile Tataristan'da 495 megavat kapasiteli doÄŸalgaz kombine Ã§evrim santral inÅŸaatÄ± iÃ§in sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Siemens'in mÃ¼hendislik, tedarik ve kurulum iÅŸlerini yapacak Enka Ä°nÅŸaat ve Sanayi AÅž tarafÄ±ndan Kamuoyu AydÄ±nlatma Platformu'na (KAP) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, santralin MayÄ±s 2021'de faaliyete geÃ§mesinin beklendiÄŸi ifade edildi.

AÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Siemens, TAIF Grubu'na ait Nizhnekamskneftekhim ile Tataristan'da inÅŸa edilecek 495 megavat kapasiteli doÄŸalgaz kombine Ã§evrim santralinin anahtar teslimi olarak yapÄ±mÄ± iÃ§in bir sÃ¶zleÅŸme imzalamÄ±ÅŸtÄ±r. SÃ¶zleÅŸme bedeli 350 milyon avro olup, Siemens ile iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda mÃ¼hendislik, tedarik ve kurulum (EPC) mÃ¼teahhidi olarak ENKA'nÄ±n payÄ± 245 milyon avro mertebesindedir."