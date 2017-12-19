Denizli trafiÄŸine

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Denizli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Osman Zolan, uygulanmaya baÅŸlanan "yapay zeka" destekli program sayesinde ÅŸehir trafiÄŸinin yÃ¼zde 30 rahatladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Zolan, UlaÅŸÄ±m Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kent trafiÄŸinde zaman zaman sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunlara Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in gayret gÃ¶sterdiklerini dile getirdi.
Pamukkale Ãœniversitesi (PAÃœ) Teknoloji GeliÅŸtirme BÃ¶lgesi'ndeki uzmanlarla iÅŸ birliÄŸi yaparak bilimsel Ã§alÄ±ÅŸma hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Zolan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Program, tamamen yerli kaynak ve mÃ¼hendislerle hazÄ±rlandÄ± ve kent iÃ§in yenilikÃ§i bir proje oldu. YaklaÅŸÄ±k 4 milyon liraya geliÅŸtirilen program yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan temin edildiÄŸinde 40 milyon lirayÄ± bulabiliyor. Program sayesinde kent trafiÄŸinin tÃ¼m verilerini almaya baÅŸladÄ±k. YaklaÅŸÄ±k 6 ay sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sonucunda yapay zeka olarak adlandÄ±rÄ±lan sistem ortaya Ã§Ä±ktÄ±."
Zolan, Trafik YÃ¶netim Merkezinde kurulu sistem sayesinde 95 kavÅŸaÄŸa anlÄ±k mÃ¼dahale imkanÄ± bulduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Belediye olarak teknolojiyi halkÄ±n hizmetine sunmaya devam edeceklerini ifade eden Zolan, "GeliÅŸtirilen yapay zeka programÄ± ÅŸehir trafiÄŸini yÃ¼zde 30 rahatlattÄ±. Sistem, radyo sinyalleri vasÄ±tasÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu sinyallerden alÄ±nan verilerle trafikte yoÄŸun olan bÃ¶lgelere mÃ¼dahale ediliyor. VatandaÅŸlarÄ±n Ä±ÅŸÄ±kta bekleme sÃ¼relerini azaltarak trafiÄŸin daha akÄ±ÅŸkan bir hale gelmesini saÄŸladÄ±k." diye konuÅŸtu.
SSM MÃ¼steÅŸarÄ± Demir, "SSM bÃ¼nyesindeki proje sayÄ±sÄ± 600'e ulaÅŸtÄ±, projelerden 50'si 2017'de baÅŸladÄ±. YaklaÅŸÄ±k 40 proje imza aÅŸamasÄ±nda bekliyor" dedi
Hatay'da "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan yargÄ±lanan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullandÄ±klarÄ±nÄ± kabul ederek itiraflarda bulunan 3 eski polis, 4 yÄ±l 2'ÅŸer ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Siemens'in TAIF Grubu'na ait Nizhnekamskneftekhim ÅŸirketi ile Tataristan'da 495 megavat kapasiteli doÄŸalgaz kombine Ã§evrim santral inÅŸaatÄ± iÃ§in sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±. Santralin MayÄ±s 2021'de faaliyete geÃ§mesinin beklendiÄŸi ifade edildi.
Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Hazreti Mevlana'nÄ±n dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ eseri Mesnevi'yi KÄ±rgÄ±zcaya Ã§evirdi. Son Ã§alÄ±ÅŸma ile Mesnevi 26 dile Ã§evrilmiÅŸ oldu
Denizli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ve PAÃœ Teknokent iÅŸ birliÄŸiyle ÅŸehir trafiÄŸini rahatlatmak amacÄ±yla geliÅŸtirilen program, uygulamaya konuldu
Balkanlar Ã¼zerinden gelen soÄŸuk hava dalgasÄ±nÄ±n etkisi altÄ±na giren Edirne, KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ'Ä±n yÃ¼ksek kesimlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkisini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
"TÃ¼rkÃ§e'nin UluslararasÄ± Åžiir ÅžÃ¶leni" 20-23 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda Kazakistan'Ä±n TÃ¼rkistan ÅŸehrinde dÃ¼zenlenecek.
Ã‡eviri Ä°ÅŸletmeleri DerneÄŸi, TÃ¼rkiye'yi temsilen Avrupa Ã‡eviri Ä°ÅŸletmeleri BirliÄŸi'ne Ã¼ye olarak kabul edildi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, ABD'nin BMGK'daki KudÃ¼s tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etmesine iliÅŸkin, "Veto kararÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yoruz. BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu toplanacak ve bu konuda bir oylama yapacak, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± yoÄŸun ÅŸekilde devam ettireceÄŸiz." dedi.
Ä°zmir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ve Ä°stihbarat Åžubesi ile MÄ°T BÃ¶lge BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen PKK/KCK operasyonunda 51 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
GÃ¶lbaÅŸÄ± giriÅŸindeki uygulama noktasÄ±nda meydana gelen olayda bir polis memuru kaza kurÅŸunuyla ÅŸehit oldu.
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, sel maÄŸduru 500 aileye acil yardÄ±m malzemesi ulaÅŸtÄ±rdÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca "dernekler denetÃ§i yardÄ±mcÄ±sÄ±" kadrosuna sÃ¶zlÃ¼ giriÅŸ sÄ±navÄ± ile 18 personel alÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, BirleÅŸik KrallÄ±k BaÅŸbakanÄ± May ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra KudÃ¼s konusundaki son geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Gemi trafiÄŸi yÃ¶netim merkezlerinin iÅŸletimi bu alandaki bir otoriteye devredilebilecek.
New York'ta tutuklu yargÄ±lanan Halk BankasÄ± eski Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla, yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, "HayatÄ±mÄ±n hiÃ§bir dÃ¶neminde kimseyle komplo kurmadÄ±m. Kesinlikle suÃ§lu deÄŸilim." dedi.