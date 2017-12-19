GÃ¼ncelleme: 16:19, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Denizli trafiÄŸine "yapay zeka"lÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Denizli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Osman Zolan, uygulanmaya baÅŸlanan "yapay zeka" destekli program sayesinde ÅŸehir trafiÄŸinin yÃ¼zde 30 rahatladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Zolan, UlaÅŸÄ±m Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kent trafiÄŸinde zaman zaman sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunlara Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in gayret gÃ¶sterdiklerini dile getirdi.

Pamukkale Ãœniversitesi (PAÃœ) Teknoloji GeliÅŸtirme BÃ¶lgesi'ndeki uzmanlarla iÅŸ birliÄŸi yaparak bilimsel Ã§alÄ±ÅŸma hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Zolan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Program, tamamen yerli kaynak ve mÃ¼hendislerle hazÄ±rlandÄ± ve kent iÃ§in yenilikÃ§i bir proje oldu. YaklaÅŸÄ±k 4 milyon liraya geliÅŸtirilen program yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan temin edildiÄŸinde 40 milyon lirayÄ± bulabiliyor. Program sayesinde kent trafiÄŸinin tÃ¼m verilerini almaya baÅŸladÄ±k. YaklaÅŸÄ±k 6 ay sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sonucunda yapay zeka olarak adlandÄ±rÄ±lan sistem ortaya Ã§Ä±ktÄ±."

Zolan, Trafik YÃ¶netim Merkezinde kurulu sistem sayesinde 95 kavÅŸaÄŸa anlÄ±k mÃ¼dahale imkanÄ± bulduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Belediye olarak teknolojiyi halkÄ±n hizmetine sunmaya devam edeceklerini ifade eden Zolan, "GeliÅŸtirilen yapay zeka programÄ± ÅŸehir trafiÄŸini yÃ¼zde 30 rahatlattÄ±. Sistem, radyo sinyalleri vasÄ±tasÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu sinyallerden alÄ±nan verilerle trafikte yoÄŸun olan bÃ¶lgelere mÃ¼dahale ediliyor. VatandaÅŸlarÄ±n Ä±ÅŸÄ±kta bekleme sÃ¼relerini azaltarak trafiÄŸin daha akÄ±ÅŸkan bir hale gelmesini saÄŸladÄ±k." diye konuÅŸtu.