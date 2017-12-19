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19:19, 19 Aralık 2017 Salı
Balkanlar
Güncelleme: 16:55, 19 Aralık 2017 Salı

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Kosova'da engellilere eğitim
Kosova'da engellilere eğitim

Kosova'daki Prizren Yunus Emre Enstitüsü engellilere yönelik "Okumak Engel Dinlemez" ile "Üreten Engelsiz Eller" konulu eğitim programlarını tamamlayanlara sertifikaları verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kosova'daki Prizren Yunus Emre Enstitüsü engellilere yönelik "Okumak Engel Dinlemez" ile "Üreten Engelsiz Eller" konulu eğitim programları düzenledi.

Enstitünün Prizren’deki merkezinde gerçekleştirilen sertifika töreninde kursları başarıyla tamamlanan 28 kişiye sertifikaları verildi.

Töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Piriştine Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Ülker, kulüp temelli etkinlikler şeklinde gerçekleştirilen kursları engellilerin sosyal hayat ve üretimin içerisinde olmaları için düzenlediklerini söyledi.

Ülker, "Yunus Emre Enstitüsü olarak bu tür etkinlikleri engellilerin sosyal hayat içerisinde daha çok yer alması ve toplumun engellilere yönelik yaklaşımını olumlu anlamda değiştirmek açısından yerinde bir uygulama ve sosyal sorumluluk etkinliği olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Prizren ve çevresindeki pek çok sivil toplum örgütü ile iş birliği yaptıklarını dile getiren Ülker, kursların Prizren Belediyesinin de desteği ile gerçekleştiğini aktardı.

Cerebralis Derneği Başkanı Türkan Başa da derneğin 5 üyesi ile kursa katıldıklarını, üyelerin kurs kapsamında büyük başarılara imza attığını ifade etti.

"Bizde engel yok." diyen Başa, "Daha önce evden çıkamayanlar vardı, bu kurslarla onları evden çıkartmayı başardık. Bu konuda çok mutluyuz, çünkü bazı üyelerimizin kendilerine güveni yoktu, bu kurslarla kendilerine olan güveni geldi ve bu da Yunus Emre Enstitüsünün başarısıdır.” şeklinde konuştu



İlgili Konular Kosova Yunus Emre Enstitüsü engelli
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