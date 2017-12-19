Kosova'da engellilere eğitim

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kosova'daki Prizren Yunus Emre Enstitüsü engellilere yönelik "Okumak Engel Dinlemez" ile "Üreten Engelsiz Eller" konulu eğitim programları düzenledi.
Enstitünün Prizren’deki merkezinde gerçekleştirilen sertifika töreninde kursları başarıyla tamamlanan 28 kişiye sertifikaları verildi.
Töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Piriştine Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Ülker, kulüp temelli etkinlikler şeklinde gerçekleştirilen kursları engellilerin sosyal hayat ve üretimin içerisinde olmaları için düzenlediklerini söyledi.
Ülker, "Yunus Emre Enstitüsü olarak bu tür etkinlikleri engellilerin sosyal hayat içerisinde daha çok yer alması ve toplumun engellilere yönelik yaklaşımını olumlu anlamda değiştirmek açısından yerinde bir uygulama ve sosyal sorumluluk etkinliği olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.
Prizren ve çevresindeki pek çok sivil toplum örgütü ile iş birliği yaptıklarını dile getiren Ülker, kursların Prizren Belediyesinin de desteği ile gerçekleştiğini aktardı.
Cerebralis Derneği Başkanı Türkan Başa da derneğin 5 üyesi ile kursa katıldıklarını, üyelerin kurs kapsamında büyük başarılara imza attığını ifade etti.
"Bizde engel yok." diyen Başa, "Daha önce evden çıkamayanlar vardı, bu kurslarla onları evden çıkartmayı başardık. Bu konuda çok mutluyuz, çünkü bazı üyelerimizin kendilerine güveni yoktu, bu kurslarla kendilerine olan güveni geldi ve bu da Yunus Emre Enstitüsünün başarısıdır.” şeklinde konuştu
Katar, BMGK'ya sunulan Kudüs'le ilgili karar tasarısının kabul edilmemesini, "esefle karşıladığını" belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin BMGK'daki Kudüs tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’na ait IL-18 tipi uçak Sibirya’nın Tiksi kenti yakınlarında düştü. Kazada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Filistin'deki Kudüs gösterilerine İsrail askerlerinin müdahalesinde birçok Filistinli yaralandı
Kosova'daki Prizren Yunus Emre Enstitüsü engellilere yönelik "Okumak Engel Dinlemez" ile "Üreten Engelsiz Eller" konulu eğitim programlarını tamamlayanlara sertifikaları verildi
Brüksel'de yaklaşık 25 bin kişi hükümetin emeklilik reformunu protesto etti
Rusya'da yapılan bir araştırma, Rusların yarısından fazlasının artık istikrar yerine değişim istediğini ortaya koydu
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisinin 'emperyal' bir yapıda olduğunu söyledi
AB ve İngiltere Brexit müzakerelerinde birinci aşamayı oluşturan vatandaşlık hakları, İrlanda ve mali anlaşma konularına ilişkin temel hususlarda anlaşma sağladı
Irak Savunma Bakanlığı'ndan, IKBY'nin 'Peşmerge güçlerine saldırı düzenleneceği iddialarına yalanlama geldi
Türkiye ve İslam ülkelerinin girişimleriyle Kudüs için başlatılan diplomatik hamle devam ediyor. ABD'nin BMGK'yi bloke etmesinin ardından Kudüs kararı perşembe günü BM Genel Kurulunda ele alınacak.
Yemen topraklarından başkent Riyad'a atılan balistik füze havada imha edildi
İngiltere’nin 3 milyar sterlinlik yeni uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'in su aldığı ortaya çıkınca denizdeki testlerine ara verilerek tamire alınacağını belirtti.
ABD yönetimi, dünyada mayıs ayında binlerce bilgisayarı etkileyen WannaCry fidye yazılım saldırısından Kuzey Kore'nin sorumlu olduğunu açıkladı.
Suriye'de DEAŞ işgalindeki toprakların paylaşımını bitiren Esad rejimi ile PYD/PKK arasında gerilim artıyor. Esad, örgütü vatan haini olarak nitelerken, PYD/PKK'dan "rejimin geçerlilik süresi bitti" karşılığı geldi
Tunus Nahda Hareketi Lideri Gannuşi, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararı sonrasında İslam dünyasındaki uyanışını "yeni bir Arap Baharı" olarak niteleyen Gannuşi, "Bu yaşananlar Arap Baharı'nın geri dönüşüdür. Halkların zulüm karşısında, terör ve şiddetten uzak biçimde adalet, hürriyet, kalkınma istemesi Arap Baharı'nın özüdür. İşte Trump, Kudüs davasıyla bunu harekete geçirmiştir." ifadelerini kullandı
Özbekistan'da ortalama aylık gelirin yaklaşık 166 ABD doları olduğu açıklandı