17:20, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

"ByLock" itirafÃ§Ä±sÄ± eski polislere hapis

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hatay'da, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÃ–/PDY) soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan haklarÄ±nda 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istenen 3 eski polis memuruna ilk duruÅŸmada 4 yÄ±l 2'ÅŸer ay hapis cezasÄ± verildi.

Hatay 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmada tutuksuz sanÄ±k Ä°brahim Ã‡elik ile avukatÄ± hazÄ±r bulundu. DiÄŸer tutuksuz sanÄ±klar Altekin Åžirin Osmaniye 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinden, MÃ¼jdat Yazar ise Manavgat 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinden Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla duruÅŸmaya katÄ±ldÄ±.

SanÄ±k Altekin Åžirin, savunmasÄ±nda, 2006 ile 2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Konya'nÄ±n Ã‡umra ilÃ§esinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, orada tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± N.G. isimli polis memuru ile ailece gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini anlattÄ±.

N.G'nin 2014 yÄ±lÄ±nda yanÄ±ndaki bir kiÅŸiyle evine geldiÄŸini ve yeni aldÄ±ÄŸÄ± telefonuna ByLock'u yÃ¼klediklerini belirten Åžirin, "Program telefonumda 1 veya 2 ay kaldÄ±. Ben hiÃ§ kimseye mesaj gÃ¶ndermedim. BirkaÃ§ kez merak ettiÄŸimden aÃ§tÄ±m, dini iÃ§erikli mesajlarÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Bu programÄ±n Ã¶rgÃ¼t tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± darbeden sonra Ã¶ÄŸrendim. Telefonum bozuldu. Tamir ettirdim daha sonra bu programÄ± sildim." ifadesini kullandÄ±.

SanÄ±k Yazar, ByLock'u bir meslektaÅŸÄ±nÄ±n tavsiyesi Ã¼zerine telefonuna indirdiÄŸini ancak hiÃ§ kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Ã‡elik de 2010 yÄ±lÄ±nda Ã¶rgÃ¼te ait dershaneye gittiÄŸini ve Ã¶ÄŸretmeninin istemesi Ã¼zerine telefonuna ByLock yÃ¼klediÄŸini ancak bir hafta sonra sildiÄŸini kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanÄ±klara "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan 7 yÄ±l 6'ÅŸar ay hapis ceza verdi. Etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kmÃ¼nden yararlanan ve duruÅŸmadaki tutumlarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±nan sanÄ±klarÄ±n cezasÄ± 4 yÄ±l 2'ÅŸer aya indirildi.