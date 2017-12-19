17:32, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Filistin'deki KudÃ¼s gÃ¶sterilerine mÃ¼dahale

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde birÃ§ok Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah kenti Ã§evresindeki Ä°srail askeri kontrol noktalarÄ±, bugÃ¼n bir kez daha Filistinlilerin, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶sterilere sahne oldu.

Filistin KÄ±zÄ±layÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°srail askerleri, Ramallah'taki Attara kontrol noktasÄ± ile el-Bire beldesi yakÄ±nlarÄ±ndaki gÃ¶sterilere, gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazÄ±n yanÄ± sÄ±ra plastik ve gerÃ§ek mermi kullanarak mÃ¼dahale etti. MÃ¼dahalede birÃ§ok Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ±, gÃ¶stericilerin ayakta tedavi edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, yaralanan Filistinlilerin sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin bilgi verilmedi.



GÃ¶rgÃ¼ ÅŸahitlerine gÃ¶re, Filistinli gÃ¶stericiler de Ä°srail askerlerine, araba lastiÄŸi yakarak ve taÅŸ atarak karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, baÅŸta iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s olmak Ã¼zere, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde ve Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin mÃ¼dahalelerinde yÃ¼zlerce Filistinli yaralandÄ±.

Trump, 6 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, BM GÃ¼venlik Konseyinin 1980 yÄ±lÄ±nda Ä°srail'in DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼ ilhak ederek baÅŸkent ilan etmesini geÃ§ersiz sayan 478 sayÄ±lÄ± kararÄ±na raÄŸmen, "KudÃ¼s'Ã¼ resmen Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma zamanÄ± geldi." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Trump, ayrÄ±ca DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na, Ã¼lkesinin Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±klara baÅŸlamasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.