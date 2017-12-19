17:46, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Savunmada proje sayÄ±sÄ± 600'e ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarÄ± (SSM) Ä°smail Demir, MÃ¼steÅŸarlÄ±k bÃ¼nyesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len proje sayÄ±sÄ±nÄ±n 600'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi (TOBB) Savunma Sanayi SektÃ¶r Meclisi, TOBB Birlik Merkezi'nde toplandÄ±.

Demir, TÃ¼rk savunma sanayisi ve sanayicilerden beklentilerine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, sektÃ¶rÃ¼n, "GÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rkiye" iÃ§in beklentilerden fazlasÄ±nÄ± yapmasÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, "seferberlik talimatÄ±nÄ±" savunma sanayisinde hayata geÃ§irmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

GÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda MÃ¼steÅŸarlÄ±k bÃ¼nyesinde 300 civarÄ±ndaki proje sayÄ±sÄ±nÄ±n 600'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Demir, "Projelerden 50'si 2017'de baÅŸladÄ±. Elimizde Savunma Sanayii Ä°cra Komitesi'nde Ã§Ä±kan 22 karara ilaveten yaklaÅŸÄ±k 40 proje imza aÅŸamasÄ±nda bekliyor." dedi.

ZÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ± ve muharebe araÃ§larÄ±nda Ã¶nemli teslimatlar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Demir, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"AkÄ±llÄ± bombalar, kanatlÄ± gÃ¼dÃ¼m kitleri, hassas gÃ¼dÃ¼m kitleri, lazer gÃ¼dÃ¼m kitleri, nÃ¼fuz edici bomba gibi imalatlarda Ã¶nemli mesafeler kaydettik ve teslimatlara baÅŸladÄ±k. ABD'den geÃ§miÅŸ yÄ±llarda defalarca isteyip bir kÄ±smÄ±nÄ± nazla, niyazla gecikmeli de olsa alabildiÄŸimiz, daha sonra yapÄ±p kullanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hassas gÃ¼dÃ¼m kitleri konusunda aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mesafe Ã¶nemli. GeÃ§en ay BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n ziyareti sÄ±rasÄ±nda bize gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde 'Ne isteyelim, var mÄ± bir talebiniz' diye sorduklarÄ±nda gÃ¶nÃ¼l rahatlÄ±ÄŸÄ±yla 'HiÃ§bir ÅŸey istemiyoruz, bunu bildirebilirsiniz' dedik."

Hava ve kara araÃ§larÄ±nÄ±n motor ve transmisyon ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n milli imkanlarla karÅŸÄ±lanmasÄ± amacÄ±yla ilgili alanlarda geliÅŸtirme projelerini baÅŸlattÄ±klarÄ±na iÅŸaret eden Demir, Milli Piyade TÃ¼feÄŸi teslimatlarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini dile getirdi.

MÄ°LLÄ° FÃœZE SÄ°STEMÄ° PROJELERÄ°

MÃ¼steÅŸarlÄ±k bÃ¼nyesinde Ã§ok sayÄ±da Ar-Ge projesinin baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Demir, "Son gÃ¼nlerin popÃ¼ler konusu S-400'ler varken Ä±srarla milli hava savunma fÃ¼ze sistemi Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±zÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ÅŸirketlerimizin bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ettiÄŸini belirtiyoruz. Ã–zellikle Hisar-A, Hisar-O, Hisar-U gibi sistemlerin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ÅŸu anda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulamak istiyoruz." diye konuÅŸtu.

Demir, bugÃ¼ne kadar bin 100'den fazla Kirpi, 300'Ã¼n Ã¼zerinde Kobra, 230'u aÅŸkÄ±n Ejder YalÃ§Ä±n zÄ±rhlÄ± aracÄ±nÄ±n SilahlÄ± Kuvvetlere verildiÄŸini bildirdi.

Altay tankÄ±nÄ±n seri Ã¼retimi iÃ§in teklifleri aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten Demir, "DeÄŸerlendirmenin akabinde hÄ±zla seri Ã¼retim faaliyetlerine baÅŸlayacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.

Demir, ATAK helikopterinin 26'ncÄ±sÄ±nÄ±n teslim edildiÄŸini, 27'ncisinin hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼; 38'i taktik, 5'i operatif 43 insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±n hizmet verdiÄŸini, bunlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 10'unun silahlÄ± olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°smail Demir, "Uzun menzilli karadan karaya fÃ¼ze teslimatlarÄ±mÄ±z devam ediyor, Bora ve KasÄ±rga fÃ¼zelerimizin imalatlarÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor." dedi.

Demir, sektÃ¶rÃ¼n insan kaynaÄŸÄ± ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§eÅŸitli Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ±, bunlara yenilerini ekleyecekleri belirtti.

Ä°nsansÄ±z ve Otonom Kara AraÃ§larÄ± TasarÄ±m YarÄ±ÅŸmasÄ±'na benzer yeni yarÄ±ÅŸmalar dÃ¼zenleyeceklerini anlatan Demir, bu konudaki projelere sanayicilerden destek ve katkÄ± vermesini beklediklerini dile getirdi.

Demir, insan kaynaÄŸÄ±na yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mÄ±n en Ã¶nemli ayaklarÄ±ndan birini, sÃ¼rpriz etkisi yapacak teknolojilerin hayata geÃ§irilmesi ve buna uygun bir ortamÄ±n yaratÄ±lmasÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼klerini vurguladÄ±.

Savunma sanayisine seferberlik ruhuyla katÄ±lmak gerektiÄŸine iÅŸaret eden Demir, "Sanayicilerimiz baÅŸta olmak Ã¼zere bu ruhu derinden hissetmek gerekiyor. Sanayicilik bir anlamda kahramanlÄ±ktÄ±r. Kolay para kazanÄ±labilecek bir dizi alan varken parayÄ± savunma sanayisine yatÄ±rmak ve burada Ã§ok bÃ¼yÃ¼k kazanÃ§ beklemek akÄ±llÄ± deÄŸil, cesaret, yÃ¼rek ve adanmÄ±ÅŸlÄ±k iÅŸidir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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