17:54, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Sibirya'ya Rus askeri uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼





Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na ait IL-18 tipi uÃ§ak Sibiryaâ€™nÄ±n Tiksi kenti yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼. Kazada 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 11 kiÅŸi yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na ait IL-18 tipi uÃ§ak Sibiryaâ€™nÄ±n Tiksi kenti yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼. 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 11 kiÅŸi yaralandÄ±. Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na ait IL-18 tipi uÃ§akta 7'si mÃ¼rettebat 39 kiÅŸi vardÄ±. Rusyaâ€™nÄ±n kuzeybatÄ±sÄ±nda bulunan Tiksi kenti yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼ÅŸen uÃ§ak, Ã§arpmanÄ±n ÅŸiddetiyle Ã¼Ã§ parÃ§aya ayrÄ±ldÄ±. Olayda 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 11 kiÅŸi yaralandÄ±. MoÄŸolistan yakÄ±nlarÄ±ndaki Kansk kentine gitmek iÃ§in havalanan uÃ§aÄŸÄ±n acil iniÅŸ yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ tahmin ediliyor. Rus Kaynaklar, olayÄ±n pilotaj hatasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra olumsuz hava koÅŸullarÄ±ndan da kaynaklanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini belirtti.â€¨ Kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda bÃ¶lgeye Ã¼Ã§ adet Mi-8 tipi helikopter gÃ¶nderildi.



UÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ amatÃ¶r kameralar tarafÄ±ndan da kaydedildi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.