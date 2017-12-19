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19:17, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±
Asya
17:54, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

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Sibirya'ya Rus askeri uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼
Sibirya'ya Rus askeri uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na ait IL-18 tipi uÃ§ak Sibiryaâ€™nÄ±n Tiksi kenti yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼. Kazada 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 11 kiÅŸi yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na ait IL-18 tipi uÃ§ak Sibiryaâ€™nÄ±n Tiksi kenti yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼. 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 11 kiÅŸi yaralandÄ±.

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na ait IL-18 tipi uÃ§akta 7'si mÃ¼rettebat 39 kiÅŸi vardÄ±. Rusyaâ€™nÄ±n kuzeybatÄ±sÄ±nda bulunan Tiksi kenti yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼ÅŸen uÃ§ak, Ã§arpmanÄ±n ÅŸiddetiyle Ã¼Ã§ parÃ§aya ayrÄ±ldÄ±. Olayda 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 11 kiÅŸi yaralandÄ±.

MoÄŸolistan yakÄ±nlarÄ±ndaki Kansk kentine gitmek iÃ§in havalanan uÃ§aÄŸÄ±n acil iniÅŸ yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ tahmin ediliyor.

Rus Kaynaklar, olayÄ±n pilotaj hatasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra olumsuz hava koÅŸullarÄ±ndan da kaynaklanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini belirtti.â€¨

Kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda bÃ¶lgeye Ã¼Ã§ adet Mi-8 tipi helikopter gÃ¶nderildi.

UÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ amatÃ¶r kameralar tarafÄ±ndan da kaydedildi.



Ä°lgili Konular rus uÃ§ak sibirya
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