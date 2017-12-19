GÃ¼ncelleme: 18:04, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Katar ve Ä°ran'dan ABD'nin 'KudÃ¼s' vetosuna tepkiï»¿ï»¿





Katar, BMGK'ya sunulan KudÃ¼s'le ilgili karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n kabul edilmemesini, "esefle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtti. Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin BMGK'daki KudÃ¼s tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etmesine tepki gÃ¶sterdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Katar, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyine (BMGK)Â sunulan KudÃ¼s'le ilgili karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n kabul edilmemesini,Â "esefle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ±"Â belirterek, kararÄ±n, BM Genel Kuruluna gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmesini desteklediÄŸini bildirdi. Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, KudÃ¼s'le ilgili karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n, BMGK Ã¼yesi 15 Ã¼lkenin 14'Ã¼ tarafÄ±ndan kabul edilmesinin, uluslararasÄ± toplumun KudÃ¼s'Ã¼n tarihi ve dini konumuna zarar verecek herhangi bir uygulamayÄ± reddettiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki tavrÄ±nÄ± ortaya koyduÄŸu ifade edildi. ABD'nin veto etmesinin ardÄ±ndan kararÄ±n, BM Genel Kuruluna gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmesini destekledikleri kaydedilen aÃ§Ä±klamada, Katar'Ä±n Filistin davasÄ±na ve halkÄ±na destek veren deÄŸiÅŸmez tutumuna vurgu yapÄ±ldÄ±. Ä°RAN'DAN ABD VETOSUNA TEPKÄ° Ã–te yandan,Â Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin BMGK'daki KudÃ¼s tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etmesine tepki gÃ¶sterdi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Behram KasÄ±mi'nin bakanlÄ±ÄŸa ait internet sitesinde yayÄ±mlanan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "ABD'nin bu kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± adÄ±mÄ±, uluslararasÄ± kararlara baÄŸlÄ± kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve Ä°srail'in Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in Filistinlilerin haklarÄ±nÄ± ayaklar altÄ±na almasÄ±nÄ±n bir gÃ¶stergesidir." ifadesini kullandÄ±. ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" kabul etmesinin ardÄ±ndan BM nezdinde ÅŸu ana kadarki en Ã¶nemli giriÅŸim olan "BMGK'daki KudÃ¼s tasarÄ±sÄ±nÄ±n oylamasÄ±" dÃ¼n yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. TÃ¼rkiye'nin Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde MÄ±sÄ±r tarafÄ±ndan BMGK'ya sunulan ve "ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti kabul ettiÄŸi" kararÄ±n ilgili BM kararlarÄ±na aykÄ±rÄ± olmasÄ± sebebiyle "hukuken geÃ§ersiz" sayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±, konseyin 15 Ã¼yesinin 14'Ã¼nÃ¼n lehte oy kullanmasÄ±na karÅŸÄ±n ABD tarafÄ±ndan veto edilmiÅŸti.

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