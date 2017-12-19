GÃ¼ncelleme: 18:15, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

G5 Sahel Zirvesinde Ã§emberin dÄ±ÅŸÄ±nda kalan Ã¼lke: Cezayir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'nÄ±n ev sahipliÄŸinde terÃ¶rle mÃ¼cadele iÃ§in beÅŸ Afrika Ã¼lkesinin katÄ±lÄ±mÄ±yla Paris'te dÃ¼zenlenen G5 Sahel Zirvesi'ne, Cezayir'in davet edilmesine raÄŸmen katÄ±lmamasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda bazÄ± siyasi nedenlerin olduÄŸu ifade ediliyor.

Cezayir, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un ev sahipliÄŸinde, Mali, Nijer, Moritanya, Ã‡ad ve Burkina Faso'nun hazÄ±r bulunduÄŸu G5 Sahel Zirvesine, "anayasal engel" gerekÃ§esiyle katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â

Fransa'nÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki bu giriÅŸime katÄ±lmayan Cezayir'in anayasal engelle sÄ±nÄ±rlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bazÄ± siyasi nedenlere dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren uzmanlar, bu baÄŸlamda eski FransÄ±z kolonilerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± BÃ¼yÃ¼k Sahra Ã‡Ã¶lÃ¼ Ã¼lkelerinin gÃ¼venliÄŸi konularÄ±nda Fransa ile Cezayir arasÄ±nda var olan anlaÅŸmazlÄ±ÄŸa dikkati Ã§ekiyor.

Fransa ile Cezayir arasÄ±ndaki en bÃ¼yÃ¼k anlaÅŸmazlÄ±k dosyasÄ±nÄ±n, 2011'de Libya'da yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalardan bu yana masa Ã¼zerindeki "Sahel ittifakÄ±" meselesi olduÄŸu ifade edilirken, 2011'de Libya'da Muammer Kaddafi'nin devrilmesinde; Fransa destek olurkenÂ Cezayir'in tarafsÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±lÄ±yor.

Cezayirli gÃ¼venlik uzmanÄ± Muhammed Tavati, askeri gÃ¼cÃ¼n bir FransÄ±z giriÅŸimi olduÄŸuna iÅŸaret ederek, oluÅŸturulan gÃ¼cÃ¼n Mali'nin kuzeyinde yaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±ldÄ±r gÃ¶rev yapan FransÄ±z kuvvetlerinin yerini alabileceÄŸi ve bÃ¶ylece FransÄ±z askerlerinin bÃ¶lgeden Ã§ekilebileceÄŸini kaydetti.

Tavati, Cezayir'in G5 Sahel GÃ¼cÃ¼'ne katÄ±lmayÄ± reddetmesinin, sadece ulusal halk ordusunun savaÅŸ politikasÄ±ndan deÄŸil aynÄ± zamanda siyasilerin, "Sahel bÃ¶lgesinde terÃ¶rle mÃ¼cadele iÃ§in ortak bir gÃ¼cÃ¼n kurulmasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ faydasÄ±z ve gereksiz" olarak deÄŸerlendirmesinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

CEZAYÄ°R, MALÄ°, MORÄ°TANYA VE NÄ°JER GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ°

Cezayir'in G5 Sahel GÃ¼cÃ¼'nde yer alan beÅŸ Ã¼lkeden Ã¼Ã§Ã¼yle daha Ã¶nceden benzer bir anlaÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Tavati, Haziran 2010'da Cezayir, Mali, Moritanya ve Nijer arasÄ±nda "sÄ±nÄ±r Ã¶tesi suÃ§lar ve terÃ¶rle mÃ¼cadele" giriÅŸimi oluÅŸturulmasÄ± iÃ§in anlaÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Tavati, Cezayir'in ortak bir gÃ¼cÃ¼n kurulmasÄ± Ã¶nerisini daha Ã¶nce de gÃ¼ndeme getirebileceÄŸini sÃ¶yleyerek, "AncakÂ Cezayir, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle etkin ÅŸekilde mÃ¼cadele edebilmek iÃ§in daha Ã§ok bÃ¶lge ordularÄ±nÄ±n savaÅŸ yeteneklerinin gÃ¼Ã§lendirilmesi konusunda yoÄŸunlaÅŸtÄ±." dedi.

Libya'daki Ã§atÄ±ÅŸmalar ve silah kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ±n tÃ¼m bÃ¶lgedeki durumu olumsuz etkilediÄŸini belirten Tavati, "Sahel ve BÃ¼yÃ¼k Sahra bÃ¶lgelerindeki mevcut durum Libya'daki savaÅŸÄ±n sonucudur. Libya'daki Ã§atÄ±ÅŸmalar, silahÄ±n bÃ¶lgede etkin ÅŸekilde yayÄ±lmasÄ±na neden oldu." diye konuÅŸtu.

Malili gazeteci Kerley Ä°brahima iseÂ Cezayirlilerin, bÃ¶lgede merkezi bir role sahip olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, Cezayir'in, Fransa'nÄ±n oluÅŸturduÄŸu askeri gÃ¼ce katÄ±lmayÄ±, "bu adÄ±mÄ±n Cezayir'in Mali, Moritanya ve Nijer arasÄ±ndaki giriÅŸimi bozmak iÃ§in atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle reddettiÄŸini ifade etti.

ASKERÄ° GÃœCE BÃ–LGE DIÅžI KATILIMLAR

Cezayirli uzman Muhammed es-Sagir deÂ Cezayir'in G5 Sahel Zirvesi'ne, bÃ¶lge dÄ±ÅŸÄ±ndan bazÄ± Ã¼lkeler bulunduÄŸu iÃ§in katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Cezayir'in, aslÄ±nda Fransa'nÄ±n bu giriÅŸiminde; Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±na asker gÃ¶ndermemeyi ÅŸart koÅŸarak, sadece lojistik, silah ve askeri eÄŸitim desteÄŸiyle yer alabileceÄŸine iÅŸaret eden Sagir, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ancak Fransa'nÄ±n askeri olarak doÄŸrudan katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ortak gÃ¼Ã§te ABD'li askeri danÄ±ÅŸmanlarÄ±n bulunmasÄ±, Cezayir'in bu giriÅŸimde yer almasÄ±nÄ± imkansÄ±z hale getiriyor."

Sagir, ayrÄ±ca Cezayir ordusunun bÃ¶lge dÄ±ÅŸÄ±ndan gÃ¼Ã§lerin yer aldÄ±ÄŸÄ± operasyonlara katÄ±lmasÄ±nÄ±n, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin; "yabancÄ± kafir kuvvetleri bÃ¶lgeden kovma adÄ±na yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri savaÅŸÄ±" devam ettirmeleri iÃ§in bir gerekÃ§e oluÅŸturabileceÄŸini kaydeden Sagir, bunun terÃ¶rle mÃ¼cadele faaliyetlerinin Ã§Ä±karÄ±na olmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Mali, Moritanya, Ã‡ad, Burkina Faso ve Nijer tarafÄ±ndan oluÅŸturulan G5 Sahel GÃ¼cÃ¼ operasyonlarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rmak amacÄ±yla 13 AralÄ±k'ta Paris'te bir zirve dÃ¼zenlenmiÅŸti. Cezayir, sÃ¶z konusu zirveye davet edilmesine raÄŸmen katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.

Cezayir zirve Ã¶ncesi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bu askeri gÃ¼ce katÄ±lmasÄ± konusunda anayasal engeller olduÄŸunu, anayasanÄ±n, silahlÄ± kuvvetlerin Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±nda faaliyet gÃ¶stermesini yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron ise Cezayir'in zirvede yer almamasÄ±na iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine "zirvenin kapÄ±larÄ±nÄ±n her Ã¼lkeye aÃ§Ä±k olduÄŸunu" sÃ¶ylemiÅŸti.

G5 Sahel GÃ¼cÃ¼, temmuz ayÄ±nda terÃ¶rle mÃ¼cadele amacÄ±yla Fransa ve uluslararasÄ± gÃ¼Ã§lerin desteÄŸiyle oluÅŸturulmuÅŸ ancak operasyonlar, mali sebeplerle baÅŸlatÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±.Â