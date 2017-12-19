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22:21, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±
OrtadoÄŸu
GÃ¼ncelleme: 18:26, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

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Liberman: Ä°srail Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ± iÃ§in bedel Ã¶demeye razÄ±
Liberman: Ä°srail Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ± iÃ§in bedel Ã¶demeye razÄ±

Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ± iÃ§in bedel Ã¶demeye razÄ± olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki yerleÅŸim yerlerini ziyareti sÄ±rasÄ±nda gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulunanÂ Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman, "Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶denmesi gereken bir bedel olduÄŸunu iyi biliyorduk, ancak bu bedel bizim Ã¶demeye razÄ± olduÄŸumuz bir bedeldir." dedi.

Liberman, "Ne yapmamÄ±z gerektiÄŸini, nasÄ±l yapmamÄ±z gerektiÄŸini ve en Ã¶nemlisi de ne zaman harekete geÃ§memiz gerektiÄŸini biliyoruz." diye konuÅŸtu.

KUDÃœS'TEKÄ° YARIM ASIRLIK Ä°ÅžGAL

DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼ 5 Haziran 1967'de iÅŸgal eden Ä°srail, 1980'de tek taraflÄ± olarak kentin doÄŸusunu ve batÄ±sÄ±nÄ± "birleÅŸik baÅŸkenti" ilan etti.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiÄŸi 478 sayÄ±lÄ± kararla, Ä°srail'in ilhak ve baÅŸkent ilanÄ±nÄ± geÃ§ersiz saydÄ±.

BMGK kararÄ± Ã§erÃ§evesinde ABD dahil uluslararasÄ± toplum, DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n iÅŸgal altÄ±nda olduÄŸunu kabul ediyor. Ä°srail yÃ¶netimini tanÄ±yan tÃ¼m Ã¼lkelerin bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor. HiÃ§bir Ã¼lke, KudÃ¼s'Ã¼ ya da doÄŸu ve batÄ± bÃ¶lÃ¼mlerini baÅŸkent olarak kabul etmiyor.

ABD, Trump'Ä±n hamlesiyle KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±yan ilk Ã¼lke oldu.

UluslararasÄ± toplumun tepkisini Ã§eken Trump yÃ¶netimi, bÃ¶lgenin kaosa sÃ¼rÃ¼kleneceÄŸi ve Ä°srail-Arap ihtilafÄ±nÄ±n daha da Ã§Ã¶zÃ¼msÃ¼z hale geleceÄŸi uyarÄ±larÄ±nÄ± gÃ¶z ardÄ± etti.Â 



Ä°lgili Konular KudÃ¼s filistin trump Ä°srail liberman
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