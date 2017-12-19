Güncelleme: 18:49, 19 Aralık 2017 Salı

Bulgaristan'daki Türk öğrencilerin Türkçe derslerine ilgisi azalıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan'da yaşayan Türklerin çocuklarının Türkçe derslerine ilgisi giderek azalıyor.

Bulgaristan Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 2017-2018 ders yılında “zorunlu-seçmeli ders” olarak Türkçe alan öğrencilerin sayısı 5 bin 385 oldu ve son 5 yılın en düşük seviyesine indi.

Bu yıl okullarda Türkçe dersi alan öğrencilerin sayısının geçen yıla oranla bin 701 azaldığı belirtildi.

Bulgaristan'da 2013-2014 öğretim yılında 6 bin 572, 2014-2015 öğretim yılında 6 bin 328, 2015-2016 öğretim yılında 7 bin 484 ve 2016-2017 öğretim yılında da 7 bin 86 öğrenci Türkçe dersi almıştı.

Filibe'deki Paisii Hilendarski Üniversitesi Bulgar Dili ve Türk Dili Bölümü Öğretim Üyesi Harun Bekir, yaptığı açıklamada, genç nüfustaki azalma ve bazı öğrencinin Türkçe dersi vermeyen okullara geçmesinin söz konusu düşüşte etkili olduğunu belirtti.

Öğrenci sayısındaki azalmanın ana nedenlerinden birinin de veli ve öğrencilerin ana dil eğitimi konusunda yeterince bilinçlendirilmemesi olduğuna işaret eden Bekir, okullarda verilen Türkçe dersinin yararlarının veli ve öğrencilere anlatılması gerektiğini kaydetti.

Yeni Türkçe eğitim müfredatı için Eğitim Bakanlığından onay beklediklerini dile getiren Bekir, artık sadece Türk dili değil, aynı zamanda Türk edebiyatından konuların da işleneceğini söyledi.

ANA DİLDE ÖĞRENİM KANUNLA TANIMLANIYOR

Eğitim programında ana dil öğrenimi “zorunlu-seçmeli” ders statüsünde yer alıyor. Buna göre öğrenciler, haftalık ders programdaki ders sayısını tamamlamak üzere ana dili veya başka bir seçmeli dersi alabiliyor. Türkçe seçmeli ders sınıfının oluşturulması için en az 8 öğrencinin olması gerekiyor. Çocuklarının Türkçe dersi almasını isteyen veliler, bir sonraki yıl için eğitim yılının sonuna kadar dilekçe ile okul yönetimine talepte bulunuyor.

Ana dil olarak Türkçe eğitimine başlandığı yıllarda Türkçe dersi alan öğrencilerin sayısı 70 bini aşarken günümüzde bu sayı 5 bine indi.

VELİ VE ÖĞRENCİLERİ BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI SONUÇ GETİRİYOR

Kırcaali’de faaliyet gösteren Türk Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Müzekki Ahmet, AA muhabirine Kırcaali’nin Bulgaristan’da Türklerin en yoğun yaşadığı bölge olmasına karşın ana dil öğreniminin burada da tatmin edici düzeyde olmadığını söyledi.

Çocuk sayısının azaldığına, köy okullarının kapatıldığına ve köylerdeki çocukların Kırcaali ve ilçelerinde okumaya devam ettiklerine işaret eden Ahmet, “Öğrenciler, merkezi okullara taşımalı olarak getiriliyor ancak okul ve ebeveynler arasında sağlıklı bağlantı olmadığı için veliler, okul idaresine çocuklarının Türkçe okuması için zamanında dilekçe veremiyor.” dedi.