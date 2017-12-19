GÃ¼ncelleme: 18:58, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

FETÃ–'ye yÃ¶nelik 'gaybubet' soruÅŸturmasÄ±nda 30 tutuklama



Foto: ArÅŸiv

FETÃ–'nÃ¼n "gaybubet" olarak adlandÄ±rÄ±lan "mahrem" evlerine yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in yeÄŸeninin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 70 kiÅŸiden 30'u tutuklandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸkent'te, FETÃ–'nÃ¼n "gaybubet" olarak adlandÄ±rÄ±lan evlerine yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in yeÄŸeninin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 70 kiÅŸiden 30'u tutuklandÄ±. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Anayasal DÃ¼zene KarÅŸÄ± Ä°ÅŸlenen SuÃ§lar BÃ¼rosunca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n gaybubet evlerine yÃ¶nelik 6 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 70 zanlÄ±, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. SoruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten savcÄ±, ÅŸÃ¼phelilerden 48'ini tutuklama talebiyle nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliÄŸine sevk etti. SavcÄ±, serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± 22 kiÅŸi iÃ§in de sulh ceza hakimliklerinden adli kontrol talebinde bulundu. Sulh ceza hakimliklerindeki sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan zanlÄ±lardan, FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in yeÄŸeni Selman GÃ¼len'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 30 kiÅŸi tutuklandÄ±. Serbest bÄ±rakÄ±lan tÃ¼m ÅŸÃ¼pheliler iÃ§in adli kontrol kararÄ± verildi. SELMAN GÃœLEN'Ä°N BEYANI Selman GÃ¼len'in, sulh ceza hakimliÄŸindeki sorgusu sÄ±rasÄ±nda, atÄ±lÄ± suÃ§lamayÄ± kabul etmediÄŸini belirterek, "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi deÄŸilim. ByLock kullandÄ±ÄŸÄ±m iddia edilen telefon hattÄ± bana aittir. Rusya'da Ã§evirisini yaptÄ±ÄŸÄ±m kiÅŸi tarafÄ±ndan yÃ¼klendi. TÃ¼rkiye'ye gelince uygulamayÄ± sildim. Bank Asya'daki parayÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kacaÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in yatÄ±rdÄ±k. Yurt dÄ±ÅŸÄ±na gidince de Ã§ektik. SuÃ§suzum" dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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