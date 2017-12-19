GÃ¼ncelleme: 19:14, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Irak'ta PeÅŸmerge ile DEAÅž arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada 4 Ã¶lÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Irak'Ä±n Musul vilayetine baÄŸlÄ± Mahmur ilÃ§esinde PeÅŸmerge ile DEAÅž arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 3 DEAÅž Ã¼yesi ile biri PeÅŸmerge 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'Ä±nÂ MusulÂ vilayetine baÄŸlÄ±Â MahmurÂ ilÃ§esindeÂ PeÅŸmergeÂ ile DEAÅžÂ arasÄ±nda Ã§Ä±kanÂ Ã§atÄ±ÅŸmada biriÂ PeÅŸmergeÂ 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi. Mahmur-GÃ¼ver PeÅŸmerge KomutanÄ± Sirvan Barzani, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Mahmur ilÃ§e sÄ±nÄ±rÄ±ndaki KaraÃ§oÄŸ DaÄŸÄ± yamacÄ±ndaki Keraci ovasÄ±nda bir grup DEAÅž Ã¼yesi ile PeÅŸmerge arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Barzani, Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir PeÅŸmerge'nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 3 DEAÅž Ã¼yesinin ise Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti. Musul'un gÃ¼neyinde yer alan Mahmur ilÃ§esi Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metine baÄŸlÄ± ortak gÃ¼Ã§lerin elinde olmasÄ±na raÄŸmen, kentin kÄ±rsal bÃ¶lgelerinde saklanan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž militanlarÄ± varlÄ±k gÃ¶stermeye devam ediyor.

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