Irak'ta PeÅŸmerge ile DEAÅž arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada 4 Ã¶lÃ¼

Irak'Ä±nÂ MusulÂ vilayetine baÄŸlÄ±Â MahmurÂ ilÃ§esindeÂ PeÅŸmergeÂ ile DEAÅžÂ arasÄ±nda Ã§Ä±kanÂ Ã§atÄ±ÅŸmada biriÂ PeÅŸmergeÂ 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.
Mahmur-GÃ¼ver PeÅŸmerge KomutanÄ± Sirvan Barzani, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Mahmur ilÃ§e sÄ±nÄ±rÄ±ndaki KaraÃ§oÄŸ DaÄŸÄ± yamacÄ±ndaki Keraci ovasÄ±nda bir grup DEAÅž Ã¼yesi ile PeÅŸmerge arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Barzani, Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir PeÅŸmerge'nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 3 DEAÅž Ã¼yesinin ise Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.
Musul'un gÃ¼neyinde yer alan Mahmur ilÃ§esi Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metine baÄŸlÄ± ortak gÃ¼Ã§lerin elinde olmasÄ±na raÄŸmen, kentin kÄ±rsal bÃ¶lgelerinde saklanan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž militanlarÄ± varlÄ±k gÃ¶stermeye devam ediyor.
Ä°srail makamlarÄ±, Mescid-i Aksa'nÄ±n batÄ± duvarÄ± olan Burak DuvarÄ±'nÄ±n altÄ±nda 12 yÄ±l sÃ¼ren bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan yeni bir sinagog aÃ§tÄ±
IKBY'de iki gÃ¼ndÃ¼r devam eden hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 93 kiÅŸi yaralandÄ±.
Irak'Ä±n Musul vilayetine baÄŸlÄ± Mahmur ilÃ§esinde PeÅŸmerge ile DEAÅž arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 3 DEAÅž Ã¼yesi ile biri PeÅŸmerge 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Bulgaristan'da 2017-2018 ders yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkÃ§e dersi alan Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±, 5 bin 385 ile son 5 yÄ±lÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesine indi
Rusya, BMGK'ye sunulan KudÃ¼s ile ilgili karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n kabul edilmemesini "Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ±" aÃ§Ä±klayarak ABD'yi suÃ§ladÄ±.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ± iÃ§in bedel Ã¶demeye razÄ± olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Fransa'nÄ±n ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen G5 Sahel Zirvesine, davet edilmesine raÄŸmen Cezayir'in katÄ±lmamasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda bazÄ± siyasi etkenlerin olduÄŸu belirtiliyor.
Katar, BMGK'ya sunulan KudÃ¼s'le ilgili karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n kabul edilmemesini, "esefle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtti. Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin BMGK'daki KudÃ¼s tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etmesine tepki gÃ¶sterdi.
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na ait IL-18 tipi uÃ§ak Sibiryaâ€™nÄ±n Tiksi kenti yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼. Kazada 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 11 kiÅŸi yaralandÄ±.
Filistin'deki KudÃ¼s gÃ¶sterilerine Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahalesinde birÃ§ok Filistinli yaralandÄ±
Kosova'daki Prizren Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ engellilere yÃ¶nelik "Okumak Engel Dinlemez" ile "Ãœreten Engelsiz Eller" konulu eÄŸitim programlarÄ±nÄ± tamamlayanlara sertifikalarÄ± verildi
BrÃ¼ksel'de yaklaÅŸÄ±k 25 bin kiÅŸi hÃ¼kÃ¼metin emeklilik reformunu protesto etti
Rusya'da yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rma, RuslarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ±n artÄ±k istikrar yerine deÄŸiÅŸim istediÄŸini ortaya koydu
Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Peskov, ABD'nin yeni ulusal gÃ¼venlik stratejisinin 'emperyal' bir yapÄ±da olduÄŸunu sÃ¶yledi
AB ve Ä°ngiltere Brexit mÃ¼zakerelerinde birinci aÅŸamayÄ± oluÅŸturan vatandaÅŸlÄ±k haklarÄ±, Ä°rlanda ve mali anlaÅŸma konularÄ±na iliÅŸkin temel hususlarda anlaÅŸma saÄŸladÄ±
Irak Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan, IKBY'nin 'PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleneceÄŸi iddialarÄ±na yalanlama geldi