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Dış Politika
Güncelleme: 19:28, 19 Aralık 2017 Salı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs tasarısını BM Genel Kurulu'na taşıyacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs tasarısını BM Genel Kurulu'na taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan Kudüs tasarısı ile ilgili, "Şimdi inşallah bu tasarıyı BM Genel Kurulu'na taşıyacağız." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Guelleh ve beraberindeki heyet üyelerini Türkiye'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, 1977'de bağımsızlığını kazanan Cibuti'nin, bu sene bağımsızlığının 40. yıl dönümünü kutladığını anımsattı. Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanının nezdinde tüm Cibutili kardeşlerimi tebrik ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Guelleh'in her zaman yanlarında olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendileri, 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra ülkemize desteğini, milletimizle dayanışmasını açıkça ortaya koymuştur. Cibuti Feto terör örgütüne karşı gerekli tedbirleri ilk önce alan dostlarımızdandır. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm Cibuti makamlarına tekrar şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu. 

İslam dünyasının birliğine, beraberliğine ve dayanışmasına en fazla ihtiyacın hissedildiği günlerden geçildiğine işaret eden Erdoğan, "Bu dönemde İslam ülkelerinin aralarındaki yapay sorunları bir tarafa bırakarak yek vücut olmaları, birbirlerine kenetlenmeleri gerekiyor. Cumhurbaşkanı Sayın Guelleh'in bu ziyaretini İslam ülkeleri arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi açısından önemsiyorum." vurgusu yaptı. 

İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne Cibuti'nin de başbakan düzeyinde katıldığını anımsatan Erdoğan, "Kudüs'e sahip çıktıkları için kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da her açıdan çok başarılı bir zirve gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kudüs'ün kutsiyetinin ve tarihi statüsünün korunması noktasında kritik kararlar aldık. Bildiğiniz gibi mesele dün itibarıyla Birleşmiş Milletler zeminine taşındı. Kudüs'ün tarihi statüsünü değiştirecek bu tehlikeli hamleyi önleme amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunulan karar tasarısı, maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosuna takıldı. Karar tasarısının, diğer 14 ülkenin tamamı tarafından desteklenmiş olması, önemli ve manidardır. Şimdi inşallah bu tasarıyı Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna taşıyacağız. Uluslararası toplumun Genel Kurulda adalet, hakkaniyet ve barıştan yana güçlü bir tavır sergileyeceğine inanıyorum. Genel Kurulda üçte ikilik bir destek aslında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki vetonun adeta reddi anlamına gelecektir. Buradan bir kez daha Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkeleri Kudüs'ün tarihi statüsüne sahip çıkmaya davet ediyorum. Türkiye olarak bu meselenin sonuna kadar takipçisi olmayı sürdüreceğiz."

ANLAŞMALARIN İMZA TÖRENİ

Basın toplantısı öncesinde Erdoğan ve Guelleh'in huzurunda iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi.

Buna göre, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma" Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile Cibuti Sağlık Bakanı Djama Elmi Okieh tarafından imza altına alındı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nakdi Yardım Uygulama Anlaşması" ise Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Cibuti Milli Savunma Bakanı Ali Hassan Bahdon tarafından imzalandı. 

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kolluk Personelinin Güvenlik Alanında Eğitim ve Öğretimine İlişkin İşbirliği Anlaşması" da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Cibuti Milli Savunma Bakanı Ali Hassan Bahdon tarafından imza altına alındı.

"Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı arasında Cibuti Uyruklu Tıp Öğrencilerinin Desteklenmesine Yönelik Mutabakat Anlaşması" YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile Cibuti Sağlık Bakanı Djama Elmi Okieh tarafından imzalandı.

CİBUTİ CUMHURBAŞKANI GUELLEH

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh de konuşmasında, "İki ülke arasında kardeşlik çerçevesinde çok önemli ve verimli bir iş birliği söz konusu. Bugün açıklanan anlaşmalar hariç, şimdiye kadar 40'tan fazla iş birliği anlaşması imzaladık." diye konuştu.

Guelleh, Türkiye'nin öncülüğünde Cibuti'de inşa edilen 14 milyon metreküp aktif depolama hacmine sahip olacak ve temelden 71 metre yükseklikte inşa edilecek Ambouli Dostluk Barajı'na değinerek, "Bu baraj, yıllık 14 milyon metreküp kapasitesiyle 3 bin aileye tarım yapma imkanı sağlayacak ve yer altı su kaynaklarımızın yenilenmesine zemin hazırlayacak." ifadelerini kullandı.

"İİT OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİ'NİN SONUÇLARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kudüs konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür eden Guelleh, "Ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı’na Olağanüstü Zirve çağrısı yapmanızdan dolayı da teşekkür ediyorum. Gerçekten de bu zirvenin sonuçlarını memnuniyetle karşılıyorum." şeklinde konuştu.

Guelleh, Türkiye’nin terör riskine rağmen yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, Erdoğan’a hitaben “Türkiye’yi yeni bir istikrar ve refah dönemine geçirdiniz ve bunu da tüm istikrarsızlaştırma çabalarına rağmen gerçekleştirdiniz. Burada liderliğinizi tebrik etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Guelleh, “Görüşmelerimizde ve ikili ilişkilerimizle ilgili konularda göstermiş olduğunuz anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum." dedi. 

Guelleh, konuşmasını "İnsanlığın tamamı için yaptıklarınızdan dolayı da sizin her zaman yanınızda olacağız.” sözleriyle tamamladı.

 



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