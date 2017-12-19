IKBY'de hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde 5 Ã¶lÃ¼, 93 yaralÄ±

IrakÂ KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nde (IKBY) yer alanÂ SÃ¼leymaniyeÂ kentinde baÅŸlayanÂ hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde 5 kiÅŸininÂ hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi,Â yaralÄ±Â sayÄ±sÄ±nÄ±n 93'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi.
SÃ¼leymaniye'nin Ranya Ä°lÃ§esi SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Taha Muhammed, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼nden bu yana devam eden gÃ¶sterilerde 5 eylemcinin gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtti.
Muhammed, ilÃ§ede ayrÄ±ca 36'sÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinden 70 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Ranya KaymakamÄ± Abdulhamid Abdullah ise ilÃ§ede durumunun kÃ¶tÃ¼ye gittiÄŸini belirterek, gÃ¶stericilerin KÃ¼rdistan Yurtseverler BirliÄŸi ve KÃ¼rdistan Ä°slami Birlik Partisi binalarÄ±nÄ± ateÅŸe verdiÄŸini kaydetti.
SÃ¼leymaniye kent merkeziyle Taktak, Koy Sancak, Ã‡emÃ§emal ve Kifri ilÃ§elerinde ise gÃ¼n iÃ§erisinde 23 kiÅŸi daha yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
IKBY'de muhalefetin Ã¶nde gelen partilerinden Goran (DeÅŸiÅŸim) Hareketi ve KÃ¼rdistan Yurtseverler BirliÄŸi'nin (KYB) gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu SÃ¼leymaniye kent merkezinde bazÄ± Ã¶ÄŸretmenlerin geciken maaÅŸlar ve yolsuzluk karÅŸÄ±tÄ± dÃ¼n baÅŸlayan protestosu kÄ±sa sÃ¼rede kitlesel gÃ¶sterilere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.
SÃ¼leymaniye kent merkezinde baÅŸlayan gÃ¶steriler daha sonra birÃ§ok ilÃ§eye yayÄ±ldÄ±. Eski IKBY BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani liderliÄŸindeki KDP'nin gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu Erbil ve Duhok'ta ise herhangi bir protesto dÃ¼zenlenmedi.
IKBY'de 2014'ten bu yana ekonomik kriz yaÅŸanÄ±yor. Irak anayasasÄ±na gÃ¶re, Erbil yÃ¶netimi Ã¼lkede elde edilen petrol gelirinden yÃ¼zde 17'lik bir paya sahip ancak, Nuri el-Maliki baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde IKBY'nin kendi baÅŸÄ±na petrol satmasÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek, Erbil'in bÃ¼tÃ§eden alacaÄŸÄ± payÄ± 2014'te kesmiÅŸti.
Haydar el-Ä°badi'nin baÅŸbakan olmasÄ± ve yeni hÃ¼kÃ¼meti kurmasÄ±yla BaÄŸdat-Erbil yÃ¶netimleri, petrol satÄ±ÅŸÄ±nda uzlaÅŸtÄ± fakat BaÄŸdat yÃ¶netimi halihazÄ±rda bÃ¼tÃ§e yetersizliÄŸini gerekÃ§e gÃ¶stererek Erbil'in payÄ±nÄ±n cÃ¼zi bir kÄ±smÄ±nÄ± gÃ¶nderiyor.
BÃ¼tÃ§e kesintisiyle baÅŸlayan ekonomik kriz, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Irak'Ä±n Ã¼Ã§te birini ele geÃ§irmesi ve petrol fiyatlarÄ±nda yaÅŸanan sert dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle derinleÅŸti. Erbil yÃ¶netiminin resmi verilerine gÃ¶re, IKBY'de hÃ¼kÃ¼metten maaÅŸ alan yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 400 bin memur bulunuyor.
MemurlarÄ±n maaÅŸÄ±, kesintili bir ÅŸekilde gÃ¼nlÃ¼k ihraÃ§ edilen petrol gelirinden Ã¶deniyordu. Erbil yÃ¶netimi, Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metine baÄŸlÄ± ortak gÃ¼Ã§lerin KerkÃ¼k vilayetinde tam kontrolÃ¼ saÄŸlanmasÄ±yla petrol gelirlerinin yarÄ±sÄ±nÄ± kaybetti. Erbil yÃ¶netimi gÃ¼nlÃ¼k ortalama 550 bin varil petrol ihraÃ§ ederken, KerkÃ¼k'teki petrol kuyularÄ±nÄ± kaybetmesinden sonra bu oran yarÄ± yarÄ±ya dÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ã–te yandan Ä°badi yÃ¶netimi ise bu sayÄ±nÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, sÃ¶z konusu memur kaydÄ±nÄ±n merkezi yÃ¶netim tarafÄ±ndan yeniden tutulduÄŸunu, bunun tamamlanmasÄ± halinde ortaya Ã§Ä±kacak gerÃ§ek sayÄ±ya gÃ¶re maaÅŸlarÄ±n Ã¶deneceÄŸini ifade ediyor.
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