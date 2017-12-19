GÃ¼ncelleme: 19:56, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

Eski Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã‡apkÄ±n'a tahliye





FETÃ–'nÃ¼n "mÃ¼lkiye" yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin 15 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada eski Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã‡apkÄ±n'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 sanÄ±ÄŸÄ±n adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–'nÃ¼n "mÃ¼lkiye" yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin 15 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davadaÂ eski Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HÃ¼seyin Ã‡apkÄ±n'Ä±nÂ da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 sanÄ±ÄŸÄ±n adli kontrolle tahliyesine karar verildi. Ä°stanbul 30. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki duruÅŸmada, savcÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ ile sanÄ±klar ve avukatlarÄ±nÄ±n taleplerinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahkeme heyetince ara karar aÃ§Ä±klandÄ±.Â Mahkeme heyeti, tutuklu sanÄ±klardan HÃ¼seyin Ã‡apkÄ±n'Ä±n oy Ã§okluÄŸuyla, eski Sancaktepe KaymakamÄ± Feyzullah Ã–zcan, eski Ä°stanbul Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Haluk Nadir ve eski Ä°stanbul 2010 Avrupa KÃ¼ltÃ¼r BaÅŸkenti Genel Sekreteri YÄ±lmaz Kurt'un ise oy birliÄŸiyle tahliyesine karar verdi.Â Bu sanÄ±klardan Ã‡apkÄ±n'Ä±n tahliye edilmesine mahkeme heyeti baÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan muhalefet ÅŸerhi konuldu. KararÄ± aÃ§Ä±klarken konuÅŸan baÅŸkan, Ã‡apkÄ±n'Ä±n tahliye edilmesi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. DiÄŸer sanÄ±klarÄ±n tahliyesi ise oy birliÄŸiyle karara baÄŸlandÄ±.Â Mahkeme heyeti, tahliye edilen sanÄ±klardan Ã‡apkÄ±n hakkÄ±nda, "konuttan Ã§Ä±kmama", Ã–zcan, Nadir ve Kurt hakkÄ±nda ise "yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±"ndan oluÅŸan adli kontrol tedbiri uygulanmasÄ±nÄ± da hÃ¼kme baÄŸladÄ±. HÃœSEYÄ°N AVNÄ° MUTLU'YA OY Ã‡OKLUÄžUYLA TAHLÄ°YE YOK DuruÅŸma savcÄ±sÄ±nÄ±n tahliye edilmesini istediÄŸi tutuklu sanÄ±klardanÂ eski Ä°stanbul Valisi HÃ¼seyin Avni Mutlu'nunÂ tahliye talebi de mahkeme heyeti tarafÄ±ndan oy Ã§okluÄŸuyla reddedildi. Ãœye hakim, "Mutlu'nun yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± uygulanarak tahliye edilmesi gerektiÄŸi" yÃ¶nÃ¼nde muhalefet ÅŸerhi kullandÄ±.Â DiÄŸer 7 tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n bu hallerinin de devamÄ±na hÃ¼kmeden mahkeme heyeti, duruÅŸmayÄ± sÄ±ralÄ± gerÃ§ekleÅŸmek Ã¼zere 8 ve 9 Åžubat 2018 tarihine erteledi.Â

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