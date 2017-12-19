İsrail Burak Duvarı'nda yeni bir sinagog açtı

İsrail makamlarının Mescid-i Aksa’nın batı kısmındaki Burak Duvarı’nın altında yeni bir sinagog açtığı bildirildi.
İsrail’in Batı Duvarı Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Burak Duvarı’nda 12 yıl süren çalışmanın ardından yapımı tamamlanan yeni bir sinagog açıldı.
Açıklamada, sinagogun ibadet salonunun geleneksel ve modern sanatın karışımı iç dizayna, ender bir ışıklandırma sistemine sahip olduğu kaydedildi.
Sinagogun yakın zamanda ibadete açılacağı belirtilen açıklama ile basına dağıtılan fotoğraflarda, sinagogda içinde oturma sıralarının da bulunduğu küçük, dar odaların olduğu görüldü.
Kudüs’teki İslami vakıf ve kurumlar daha önce yaptıkları birçok açıklamada, İsrail’in Mescid-i Aksa altında yürüttüğü kazı çalışmalarına tepki göstermişti.
Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri de daha önce yaptığı yazılı açıklamada, “Burak Duvarı, Mescid-i Aksa’nın batı surlarının bir parçasıdır ve İslami vakıftır. Kıyamete kadar da İslami vakıf olarak kalmaya devam edecektir.” ifadelerini kullanmıştı.
Kudüs’ün doğusuyla batısıyla bölünmeyeceğine ve Müslümanların olduğuna vurgu yapan Şeyh Sabri açıklamasına şöyle devam etmişti:
"İşgalci İsrail’in Kudüs’te tarihi eseri yoktur ve tarihi eser araştırma çalışması yapamaz. 1967’den bu yana inşa ettiği sinagogların tamamının tarihi geçmişi yoktur. Dolayısıyla bu yeni olan yapılar da işgal gücüne tarihi bir arka plan sağlayamaz."
İsrail yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Radikal birçok İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılması çağrısında bulunuyor.
Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.
İsrail makamları, Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak Duvarı'nın altında 12 yıl süren bir çalışmanın ardından yeni bir sinagog açtı
IKBY'de iki gündür devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 5 kişi hayatını kaybetti, 93 kişi yaralandı.
Irak'ın Musul vilayetine bağlı Mahmur ilçesinde Peşmerge ile DEAŞ arasında çıkan çatışmada 3 DEAŞ üyesi ile biri Peşmerge 4 kişi öldü
Bulgaristan'da 2017-2018 ders yılında Türkçe dersi alan öğrenci sayısı, 5 bin 385 ile son 5 yılın en düşük seviyesine indi
Rusya, BMGK'ye sunulan Kudüs ile ilgili karar tasarısının kabul edilmemesini "üzüntüyle karşıladığını" açıklayarak ABD'yi suçladı.
İsrail Savunma Bakanı Liberman, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı için bedel ödemeye razı olduklarını söyledi.
Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen G5 Sahel Zirvesine, davet edilmesine rağmen Cezayir'in katılmamasının arkasında bazı siyasi etkenlerin olduğu belirtiliyor.
Katar, BMGK'ya sunulan Kudüs'le ilgili karar tasarısının kabul edilmemesini, "esefle karşıladığını" belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin BMGK'daki Kudüs tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’na ait IL-18 tipi uçak Sibirya’nın Tiksi kenti yakınlarında düştü. Kazada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Filistin'deki Kudüs gösterilerine İsrail askerlerinin müdahalesinde birçok Filistinli yaralandı
Kosova'daki Prizren Yunus Emre Enstitüsü engellilere yönelik "Okumak Engel Dinlemez" ile "Üreten Engelsiz Eller" konulu eğitim programlarını tamamlayanlara sertifikaları verildi
Brüksel'de yaklaşık 25 bin kişi hükümetin emeklilik reformunu protesto etti
Rusya'da yapılan bir araştırma, Rusların yarısından fazlasının artık istikrar yerine değişim istediğini ortaya koydu
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisinin 'emperyal' bir yapıda olduğunu söyledi
AB ve İngiltere Brexit müzakerelerinde birinci aşamayı oluşturan vatandaşlık hakları, İrlanda ve mali anlaşma konularına ilişkin temel hususlarda anlaşma sağladı
Irak Savunma Bakanlığı'ndan, IKBY'nin 'Peşmerge güçlerine saldırı düzenleneceği iddialarına yalanlama geldi