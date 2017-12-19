GÃ¼ncelleme: 15:10, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

ABD vize randevularÄ±nÄ± 2019'dan itibaren verecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸiÂ Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, uzun bekleme sÃ¼relerine raÄŸmenÂ TÃ¼rkiye'deki ABD temsilciliklerininÂ gÃ¶Ã§men olmayan vize iÅŸlemlerinin devam ettiÄŸi belirtildi.Â

RandevularÄ±n Ocak 2019 iÃ§in mÃ¼sait olduÄŸu ifade edilen aÃ§Ä±klamada, baÅŸvurularÄ±n "her zaman olduÄŸu gibi TÃ¼rkiye dÄ±ÅŸÄ±ndan da" yapÄ±labileceÄŸi kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada, "ABD vize baÅŸvurularÄ± hala sÄ±nÄ±rlÄ± ancak biz tÄ±bbi ve iÅŸ seyahatlerinin yanÄ± sÄ±ra F, J, M (akademik eÄŸitim veya dil Ã¶ÄŸrencisi, mesleki veya akademik olmayan eÄŸitim vizeleri, deÄŸiÅŸim programÄ±) ve dilekÃ§eye dayalÄ± Ã§alÄ±ÅŸmaÂ vize kategorilerine Ã¶ncelik veriyoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik, kasÄ±m ayÄ±nda, Ã¶ÄŸrenciler ile saÄŸlÄ±k ve insani nedenlerle aciliyeti olan seyahatler Ã¶ncelikli olmak Ã¼zere Ankara ve Ä°stanbul'da tÃ¼mÂ gÃ¶Ã§men olmayan vize hizmetlerinin sÄ±nÄ±rlÄ± Ã¶lÃ§Ã¼de yeniden aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

AÃ§Ä±klamada, "Ã–ÄŸrenciler ile saÄŸlÄ±k ve insani nedenlerle aciliyeti olan seyahatler Ã¶ncelikli olmak Ã¼zere Ankara ve Ä°stanbulâ€™da tÃ¼m gÃ¶Ã§men olmayan vize hizmetlerinin sÄ±nÄ±rlÄ± Ã¶lÃ§Ã¼de yeniden aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit etmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri yer aldÄ±.

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