Ä°badi'den IKBY'ye mÃ¼dahale uyarÄ±sÄ±

Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, BaÄŸdatâ€™ta yaptÄ±ÄŸÄ± haftalÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Kuzeydeki gÃ¶steriler, KÃ¼rdistan bÃ¶lgesel hÃ¼kÃ¼metinin yanlÄ±ÅŸ siyasetinden kaynaklanÄ±yor. Merkezi yÃ¶netimin gÃ¶revi, Ã¼lkenin tÃ¼mÃ¼nÃ¼ ve her yerindeki vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸini korumak. GÃ¶stericilere zarar verilmesi halinde mÃ¼dahalede bulunuruz." dedi.
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ndeki (IKBY) gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine, gÃ¶stericilere zarar vermemesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Ä°badi, sivillerin gÃ¶steri iradelerinin ellerinden alÄ±nmasÄ±nÄ± kabul etmediklerini kaydetti.
BaÅŸbakan Ä°badi, gÃ¶stericilere de kamu mallarÄ±na zarar vermeme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
IKBY'deki memur maaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶denmemesi konusuna da deÄŸinen Ä°badi, BaÄŸdat'ta oluÅŸturulan inceleme komitesinin Ã¶ÄŸretmenler, doktorlar ve bazÄ± gÃ¼venlik birimleri hakkÄ±ndaki kadro kaydÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sÃ¶z konusu alanlardaki memurlarÄ±n maaÅŸlarÄ±nÄ±n yakÄ±nda Ã¶deneceÄŸini bildirdi.
Irak'ta gelecek yÄ±l mayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lacak genel seÃ§imlerin erteleneceÄŸi iddiasÄ±na iliÅŸkin ise Ä°badi, "SeÃ§imler, Ã¼lkede ancak deprem gibi afetler meydana gelirse ertelenir. BaÅŸka tÃ¼rlÃ¼ erteleme kararÄ± sÃ¶z konusu deÄŸil, hiÃ§bir tarafÄ±n da bu yÃ¶nde karar alma yetkisi yoktur." diye konuÅŸtu.
IKBY'de muhalefetin Ã¶nde gelen partilerinden Goran (DeÅŸiÅŸim) Hareketi ve KÃ¼rdistan Yurtseverler BirliÄŸi'nin (KYB) gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu SÃ¼leymaniye kent merkezinde bazÄ± Ã¶ÄŸretmenlerin geciken maaÅŸlar ve yolsuzluk karÅŸÄ±tÄ± dÃ¼n baÅŸlayan protestosu kÄ±sa sÃ¼rede kitlesel gÃ¶sterilere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.
SÃ¼leymaniye kent merkezinde baÅŸlayan gÃ¶steriler daha sonra birÃ§ok ilÃ§eye yayÄ±ldÄ±. GÃ¶stericiler birÃ§ok parti binasÄ± ve kamu binasÄ±nÄ± ateÅŸe verirken Ã§Ä±kan olaylarda, ÅŸu ana kadar 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 93 kiÅŸi yaralandÄ±.
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Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, "Kuzeydeki gÃ¶steriler, KÃ¼rdistan bÃ¶lgesel hÃ¼kÃ¼metinin yanlÄ±ÅŸ siyasetinden kaynaklanÄ±yor. GÃ¶stericilere zarar verilmesi halinde mÃ¼dahalede bulunuruz." dedi.
Ä°srail makamlarÄ±, Mescid-i Aksa'nÄ±n batÄ± duvarÄ± olan Burak DuvarÄ±'nÄ±n altÄ±nda 12 yÄ±l sÃ¼ren bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan yeni bir sinagog aÃ§tÄ±
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Rusya, BMGK'ye sunulan KudÃ¼s ile ilgili karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n kabul edilmemesini "Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ±" aÃ§Ä±klayarak ABD'yi suÃ§ladÄ±.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ± iÃ§in bedel Ã¶demeye razÄ± olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
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