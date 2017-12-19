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DÄ±ÅŸ Politika
GÃ¼ncelleme: 23:32, 19 AralÄ±k 2017 SalÄ±

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TÃ¼rkiye, Suudi Arabistan'a yÃ¶nelik "balistik fÃ¼ze" saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
TÃ¼rkiye, Suudi Arabistan'a yÃ¶nelik

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'a dÃ¼zenlediÄŸi balistik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â Yemen'dekiÂ Husilerin,Â Suudi Arabistan'Ä±nÂ baÅŸkentiÂ Riyad'aÂ dÃ¼zenlediÄŸiÂ balistik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±Â kÄ±nadÄ±.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Yemenâ€™deki Husi milislerin Suudi Arabistanâ€™a yeni bir fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸinin Ã¶ÄŸrenildiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"SÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yor, saldÄ±rÄ±nÄ±n Suudi hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan etkisiz kÄ±lÄ±nmasÄ± sayesinde dost ve kardeÅŸ Suudi Arabistanâ€™da herhangi bir can ve mal kaybÄ± yaÅŸanmamÄ±ÅŸ olmasÄ±ndan memnuniyet duyuyoruz."

Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'a Yemen'den atÄ±lan balistik fÃ¼ze, kent semalarÄ±nda hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Suudi Arabistan TÃ¼rkiye Yemen
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