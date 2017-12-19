TÃ¼rkiye, Suudi Arabistan'a yÃ¶nelik

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â Yemen'dekiÂ Husilerin,Â Suudi Arabistan'Ä±nÂ baÅŸkentiÂ Riyad'aÂ dÃ¼zenlediÄŸiÂ balistik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±Â kÄ±nadÄ±.
BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Yemenâ€™deki Husi milislerin Suudi Arabistanâ€™a yeni bir fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸinin Ã¶ÄŸrenildiÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:
"SÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yor, saldÄ±rÄ±nÄ±n Suudi hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan etkisiz kÄ±lÄ±nmasÄ± sayesinde dost ve kardeÅŸ Suudi Arabistanâ€™da herhangi bir can ve mal kaybÄ± yaÅŸanmamÄ±ÅŸ olmasÄ±ndan memnuniyet duyuyoruz."
Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'a Yemen'den atÄ±lan balistik fÃ¼ze, kent semalarÄ±nda hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirilmiÅŸti.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'a dÃ¼zenlediÄŸi balistik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n "mÃ¼lkiye" yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin 15 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada eski Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã‡apkÄ±n'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 sanÄ±ÄŸÄ±n adli kontrolle tahliyesine karar verildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BM GÃ¼venlik Konseyi'ne sunulan KudÃ¼s tasarÄ±sÄ± ile ilgili, "Åžimdi inÅŸallah bu tasarÄ±yÄ± BM Genel Kurulu'na taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z." dedi.
FETÃ–'nÃ¼n "gaybubet" olarak adlandÄ±rÄ±lan "mahrem" evlerine yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in yeÄŸeninin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 70 kiÅŸiden 30'u tutuklandÄ±.
SSM MÃ¼steÅŸarÄ± Demir, "SSM bÃ¼nyesindeki proje sayÄ±sÄ± 600'e ulaÅŸtÄ±, projelerden 50'si 2017'de baÅŸladÄ±. YaklaÅŸÄ±k 40 proje imza aÅŸamasÄ±nda bekliyor" dedi
Hatay'da "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan yargÄ±lanan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullandÄ±klarÄ±nÄ± kabul ederek itiraflarda bulunan 3 eski polis, 4 yÄ±l 2'ÅŸer ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Siemens'in TAIF Grubu'na ait Nizhnekamskneftekhim ÅŸirketi ile Tataristan'da 495 megavat kapasiteli doÄŸalgaz kombine Ã§evrim santral inÅŸaatÄ± iÃ§in sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±. Santralin MayÄ±s 2021'de faaliyete geÃ§mesinin beklendiÄŸi ifade edildi.
Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Hazreti Mevlana'nÄ±n dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ eseri Mesnevi'yi KÄ±rgÄ±zcaya Ã§evirdi. Son Ã§alÄ±ÅŸma ile Mesnevi 26 dile Ã§evrilmiÅŸ oldu
Denizli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ve PAÃœ Teknokent iÅŸ birliÄŸiyle ÅŸehir trafiÄŸini rahatlatmak amacÄ±yla geliÅŸtirilen program, uygulamaya konuldu
Balkanlar Ã¼zerinden gelen soÄŸuk hava dalgasÄ±nÄ±n etkisi altÄ±na giren Edirne, KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ'Ä±n yÃ¼ksek kesimlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkisini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, TÃ¼rkiye'deki ABD temsilciliklerinde gÃ¶Ã§men olmayan vize randevularÄ±nÄ±n 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n ocak ayÄ±ndan itibaren verileceÄŸini duyurdu.
"TÃ¼rkÃ§e'nin UluslararasÄ± Åžiir ÅžÃ¶leni" 20-23 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda Kazakistan'Ä±n TÃ¼rkistan ÅŸehrinde dÃ¼zenlenecek.
Ã‡eviri Ä°ÅŸletmeleri DerneÄŸi, TÃ¼rkiye'yi temsilen Avrupa Ã‡eviri Ä°ÅŸletmeleri BirliÄŸi'ne Ã¼ye olarak kabul edildi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, ABD'nin BMGK'daki KudÃ¼s tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etmesine iliÅŸkin, "Veto kararÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yoruz. BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu toplanacak ve bu konuda bir oylama yapacak, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± yoÄŸun ÅŸekilde devam ettireceÄŸiz." dedi.
Ä°zmir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ve Ä°stihbarat Åžubesi ile MÄ°T BÃ¶lge BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen PKK/KCK operasyonunda 51 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
GÃ¶lbaÅŸÄ± giriÅŸindeki uygulama noktasÄ±nda meydana gelen olayda bir polis memuru kaza kurÅŸunuyla ÅŸehit oldu.