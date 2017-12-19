BM'den Yemen'deki limanlar ticari ithalata aÃ§Ä±lsÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM)Â Yemen'dekiÂ limanlarÄ±n ticariÂ ithalataÂ aÃ§Ä±lmasÄ±Â Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Yemen Ä°nsani YardÄ±m KoordinatÃ¶rÃ¼ Jamie McGoldrick bugÃ¼n baÅŸkent Sana'da dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Husilerin kontrolÃ¼ndeki limanlarÄ± iÅŸaret ederek, Ã¼lkedeki limanlarÄ±n ticari ithalata aÃ§Ä±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.
BM Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n Sana'yÄ± terk ettiÄŸine dair iddialarÄ± yalanlayan McGoldrick, Yemen'deki BM ekibine 20 personel daha takviye edileceÄŸini dile getirdi.
McGoldrick, Yemen'de devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalar sebebiyle insani durumun kÃ¶tÃ¼ye gitmesi konusunda endiÅŸeleri olduÄŸunu da vurgulayadÄ±. BM'li yetkili, Ã¼lkedeki gÄ±da krizinin "dÃ¼nyadaki en bÃ¼yÃ¼k gÄ±da krizi" olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan, Yemen'deki limanlarÄ±n ticari ithalata aÃ§Ä±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, "Kuzeydeki gÃ¶steriler, KÃ¼rdistan bÃ¶lgesel hÃ¼kÃ¼metinin yanlÄ±ÅŸ siyasetinden kaynaklanÄ±yor. GÃ¶stericilere zarar verilmesi halinde mÃ¼dahalede bulunuruz." dedi.
Ä°srail makamlarÄ±, Mescid-i Aksa'nÄ±n batÄ± duvarÄ± olan Burak DuvarÄ±'nÄ±n altÄ±nda 12 yÄ±l sÃ¼ren bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan yeni bir sinagog aÃ§tÄ±
IKBY'de iki gÃ¼ndÃ¼r devam eden hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 93 kiÅŸi yaralandÄ±.
Irak'Ä±n Musul vilayetine baÄŸlÄ± Mahmur ilÃ§esinde PeÅŸmerge ile DEAÅž arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 3 DEAÅž Ã¼yesi ile biri PeÅŸmerge 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Bulgaristan'da 2017-2018 ders yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkÃ§e dersi alan Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±, 5 bin 385 ile son 5 yÄ±lÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesine indi
Rusya, BMGK'ye sunulan KudÃ¼s ile ilgili karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n kabul edilmemesini "Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ±" aÃ§Ä±klayarak ABD'yi suÃ§ladÄ±.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ± iÃ§in bedel Ã¶demeye razÄ± olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Fransa'nÄ±n ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen G5 Sahel Zirvesine, davet edilmesine raÄŸmen Cezayir'in katÄ±lmamasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda bazÄ± siyasi etkenlerin olduÄŸu belirtiliyor.
Katar, BMGK'ya sunulan KudÃ¼s'le ilgili karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n kabul edilmemesini, "esefle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtti. Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin BMGK'daki KudÃ¼s tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etmesine tepki gÃ¶sterdi.
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na ait IL-18 tipi uÃ§ak Sibiryaâ€™nÄ±n Tiksi kenti yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼. Kazada 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 11 kiÅŸi yaralandÄ±.
Filistin'deki KudÃ¼s gÃ¶sterilerine Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahalesinde birÃ§ok Filistinli yaralandÄ±
Kosova'daki Prizren Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ engellilere yÃ¶nelik "Okumak Engel Dinlemez" ile "Ãœreten Engelsiz Eller" konulu eÄŸitim programlarÄ±nÄ± tamamlayanlara sertifikalarÄ± verildi
BrÃ¼ksel'de yaklaÅŸÄ±k 25 bin kiÅŸi hÃ¼kÃ¼metin emeklilik reformunu protesto etti
Rusya'da yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rma, RuslarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ±n artÄ±k istikrar yerine deÄŸiÅŸim istediÄŸini ortaya koydu
Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Peskov, ABD'nin yeni ulusal gÃ¼venlik stratejisinin 'emperyal' bir yapÄ±da olduÄŸunu sÃ¶yledi