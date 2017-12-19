GÃ¼ncelleme: 01:15, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

BM'den Yemen'deki limanlar ticari ithalata aÃ§Ä±lsÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±





BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan, Yemen'deki limanlarÄ±n ticari ithalata aÃ§Ä±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM)Â Yemen'dekiÂ limanlarÄ±n ticariÂ ithalataÂ aÃ§Ä±lmasÄ±Â Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Yemen Ä°nsani YardÄ±m KoordinatÃ¶rÃ¼ Jamie McGoldrick bugÃ¼n baÅŸkent Sana'da dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Husilerin kontrolÃ¼ndeki limanlarÄ± iÅŸaret ederek, Ã¼lkedeki limanlarÄ±n ticari ithalata aÃ§Ä±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti. BM Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n Sana'yÄ± terk ettiÄŸine dair iddialarÄ± yalanlayan McGoldrick, Yemen'deki BM ekibine 20 personel daha takviye edileceÄŸini dile getirdi. McGoldrick, Yemen'de devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalar sebebiyle insani durumun kÃ¶tÃ¼ye gitmesi konusunda endiÅŸeleri olduÄŸunu da vurgulayadÄ±. BM'li yetkili, Ã¼lkedeki gÄ±da krizinin "dÃ¼nyadaki en bÃ¼yÃ¼k gÄ±da krizi" olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

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