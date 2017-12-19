GÃ¼ncelleme: 02:20, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Suudi Arabistan Katar ile olan tek kara sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± kapattÄ±





Suudi Arabistan yÃ¶netiminin, Katar ile olan tek kara sÄ±nÄ±rÄ± Selva SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± Ã¶nceki gÃ¼n kapattÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suudi Arabistan, Katar ile olan tek kara sÄ±nÄ±rÄ± Selva SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± kapattÄ±. Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun haberinde, Suudi Arabistan Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± GÃ¼mrÃ¼k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan Selva SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ±n nihai olarak kapatÄ±lmasÄ± konusunda genelge yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Suudi Arabistan yÃ¶netimi, Katar'la 5 Haziran'da baÅŸlayan diplomatik krizin ardÄ±ndan Selva SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± 19 Haziran'da kapatmÄ±ÅŸ ancak hacÄ±larÄ±n geÃ§iÅŸi iÃ§in aÄŸustos ayÄ±nda tekrar aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. SÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± o gÃ¼nden bu yana insani durumlar iÃ§in aÃ§Ä±k tutuluyordu. Suudi Arabistan yÃ¶netiminden konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve MÄ±sÄ±r yÃ¶netimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tÃ¼m diplomatik iliÅŸkilerini kesmeleri KÃ¶rfez bÃ¶lgesinde krize yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

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