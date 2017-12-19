GÃ¼ncelleme: 02:50, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Fransa'da bakanlÄ±klarda fare istilasÄ±



Foto: ArÅŸiv

Paris'teki fare istilasÄ±, kÄ±ÅŸ mevsiminin gelmesiyle bakanlÄ±k binalarÄ±na da sÄ±Ã§radÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa'da aralarÄ±nda dÄ±ÅŸiÅŸleri ve iÃ§iÅŸleri bakanlÄ±klarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da kamu binasÄ±nÄ±n farelerin istilasÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Kamu yayÄ±ncÄ±sÄ± France Info'daki habere gÃ¶re, baÅŸkent Paris'teki fare istilasÄ± bakanlÄ±k binalarÄ±na da sÄ±Ã§radÄ±. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda odalara fare kapanÄ± ve zehir bÄ±rakÄ±ldÄ±. KÄ±ÅŸ mevsiminin gelmesiyle fareler binalara akÄ±n ederken, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n bulunduÄŸuÂ tarihi binaya bu canlÄ±lar ileÂ mÃ¼cadele amacÄ±yla iki kedi bÄ±rakÄ±ldÄ±. "Noe" ve "Nomi" isimli kedilerin tarihi binayÄ± istiladan kurtarÄ±p kurtaramayacaÄŸÄ± merak konusu oldu. Paris Belediyesi, farelerle mÃ¼cadele iÃ§in yÄ±l baÅŸÄ±ndan beri bin 800 ilaÃ§lama ve saÄŸlÄ±k operasyonu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

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