Fransa'da bakanlÄ±klarda fare istilasÄ±

Fransa'da aralarÄ±nda dÄ±ÅŸiÅŸleri ve iÃ§iÅŸleri bakanlÄ±klarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da kamu binasÄ±nÄ±n farelerin istilasÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Kamu yayÄ±ncÄ±sÄ± France Info'daki habere gÃ¶re, baÅŸkent Paris'teki fare istilasÄ± bakanlÄ±k binalarÄ±na da sÄ±Ã§radÄ±.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda odalara fare kapanÄ± ve zehir bÄ±rakÄ±ldÄ±.
KÄ±ÅŸ mevsiminin gelmesiyle fareler binalara akÄ±n ederken, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n bulunduÄŸuÂ tarihi binaya bu canlÄ±lar ileÂ mÃ¼cadele amacÄ±yla iki kedi bÄ±rakÄ±ldÄ±. "Noe" ve "Nomi" isimli kedilerin tarihi binayÄ± istiladan kurtarÄ±p kurtaramayacaÄŸÄ± merak konusu oldu.
Paris Belediyesi, farelerle mÃ¼cadele iÃ§in yÄ±l baÅŸÄ±ndan beri bin 800 ilaÃ§lama ve saÄŸlÄ±k operasyonu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Paris'teki fare istilasÄ±, kÄ±ÅŸ mevsiminin gelmesiyle bakanlÄ±k binalarÄ±na da sÄ±Ã§radÄ±
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