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Nurettin Durman'ın Abbara Kahve'deki sohbeti
Nurettin Durman'ın Abbara Kahve'deki sohbeti

Nurettin Durman geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da Beylerbeyi Günlükleri'ni yazma hikâyesini anlattı. Çocukluğunda yaşadığı önemli bazı olayların kendisini sanata, edebiyata daha çok yönelttiğini söyledi.

Dünya Bülteni / Kültür Servisi

Üsküdar’da Abbara Kahve’de düzenlenen kültür etkinliklerinin bu haftaki konuğu Nurettin Durman’dı. 16 Aralık Cumartesi günü gerçekleşen ve yeni çıkan kitabı ‘Beylerbeyi Günlükleri’ çevresinde yapılan söyleşide Durman, kitapla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şakir Kurtulmuş’un yönetiminde yapılan söyleşide Durman çocukluğunda yaşadığı önemli bazı olayların kendisini sanata, edebiyata daha çok yönelttiğini söyledi.

Ailede yaşanılan durumlara daha fazla katlanamadığı için küçük yaşta evden ayrılıp gurbette iş hayatına atılması ile zorlu bir süreç yaşadığını ifade eden Nurettin Durman, bu durumun sıkıntılarla dolu olmasına rağmen yaşama küstürmediğini, hayata daha çok tutunduğunu söyledi.

Yazmaya küçük yaşta günlük tutarak başladığını, Bingöl ve Elazığ’da bir süre çeşitli işlerde çalıştıktan sonra İstanbul’a geldiğini, burada da günlüklerini yazmayı sürdürdüğünü belirtti.

İstanbul’da çeşitli semtlerde çalıştığını, şiir yazmaya devam ettiğini ve şiirlerini yayımlamaya gayret ettiğini söyleyen Durman, 1968 yılında Beylerbeyi’ne yerleştiğini ve sekiz yıl bir berberde çalıştıktan sonra 1976 yılında kendi iş yerini açtığını ve günümüzde “Düş Çınarı dergisi” ile birlikte anılan kendi dükkânını işletmeye başladığını, mekânın kendisi için unutulmaz hatıralarla dolu olduğunu söyledi.

Yazmak, bir tutku olarak geldi buldu beni

Günlük yazma hikâyesini anlatırken neden yazdığı sorusunu kendisine sık sık sorduğunun altını çizen Nurettin Durman, şunları söyledi: “Ben de yazdım da ne oldu sanki. Dünya rengini mi değiştirdi. Hayır, hiç de öyle olmadı. Yoksa güzelliklere güzellikler katıldı da dünyanın bütün varlıkları rahat bir nefes mi aldı. Hayır, hayır hiç biri olmadı. Zaten yazmakla dünyayı kurtaracağımı da iddia etmedim hiç. Yalnızca yakama yapışan bu yazma huyumu üzerimden atamadığım için yazmaya devam ettim. Niye böyle yaptım diye de dert etmedim kendime. Yazmak, bir tutku olarak geldi buldu beni. Doğrusu da budur işin. Yoksa ‘ben aradım durdum yıllarca’ demem mi gerekiyordu. Hayır, bir imkan olarak bu yazı denen şey, bu kelimeler dünyasının sırlı tarafı gelip önümde duruverdi birden… Bir kapıyı açtı.”

Bu tutkuyu ‘girdim fakat orada kaldım, çıkamadım bir daha’ şeklinde açıklayan Durman, yazının kendisini yazmaya zorladığı sürece bu vadide kalmaya devam edeceğini de söyledi.

Berber dükkanının sanatçı-yazar-şair müdavimleri

Divanyolu’nda çalışırken Minnetoğlu Kitabevi’nin gençlik yıllarında üzerinde önemli hatıraları olduğunu, edebiyat dergilerini, kitapları buradan alıp takip ettiğini ifade eden Nurettin Durman, Beylerbeyi’ndeki berber dükkanının da gençler ve edebiyat ilgililerince bir uğrak yeri haline dönüştürüldüğünü, günün her saatinde gelen ve gidenlerin sayısını hesap edemediğini, ancak bundan mutlu olduğunu söyledi.

Dükkana hem tıraş olmak hem de sohbet etmek üzere sıklıkla gelenlerin arasında Cahit Zarifoğlu, İsmet Özel, Süleyman Çelik, Arif Dülger, Ahmet Özalp, Mehmet Akyıl, Hurşit Akyıl, Müştehir Karakaya, Mürsel Sönmez, Sıddık Ertaş, Şerafettin Yapıcı, İlhan Kutluer, Yüksel Kanar ve Beylerbeyi cemaatinden düzenli olarak tefsir dersi yapan, sohbet halkaları oluşturan arkadaşların olduğunu ifade eden Durman, dükkana gelenlerin çoğunun sanat-edebiyat camiasından isimler olduğunu belirtti.

Beylerbeyi Günlükleri’nin 2000’e kadar olan bölümünün yayınlandığını, bundan sonrakileri de yayınlamayı umduğunu kaydeden Durman, kitabın, küçük şeylerin bir araya getirilmesi ile güzel bir çalışma olarak ortaya çıktığını söyledi.

İki saat kadar süren söyleşi sonunda soruları cevaplayan Durman, Beyan Yayınları’ndan yeni çıkan Beylerbeyi Günlükleri ile Çıra Yayınları edebiyat dizisinden çıkan kitaplarını da imzaladı.

 

Şeyma Tuğçe

Kaynak: Dünya Bizim



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