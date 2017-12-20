Moritanya meclisinde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Moritanya parlamentosunda yapÄ±lan oylamada, "ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±masÄ± kararÄ±nÄ±n kÄ±nandÄ±ÄŸÄ±" bildiri kabul edildi.
KudÃ¼s meselesine ayrÄ±lan oturumda yapÄ±lan oylamaya katÄ±lan milletvekillerinin tamamÄ± bildiri lehine oy kullandÄ±.
Bildiride hÃ¼kÃ¼mete, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ± ve yansÄ±malarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek ve gereken tÃ¼m Ã¶nlemleri almak Ã¼zere Afrika ve Arap Ã¼lkeleri arasÄ±nda bir zirve yapÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§aba sarf etmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n hÃ¼kÃ¼msÃ¼z olduÄŸu belirtilen bildiride, Washington yÃ¶netiminin kararÄ±ndan dÃ¶nmesi ve uluslararasÄ± hukuka uygun davranmasÄ± iÃ§in MÃ¼slÃ¼man ve Arap halklardan, hÃ¼kÃ¼metlerine her tÃ¼rlÃ¼ baskÄ± yÃ¶ntemini uygulamalarÄ± istendi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 6 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin 1980 yÄ±lÄ±nda Ä°srail'in DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼ ilhak ederek baÅŸkent ilan etmesini geÃ§ersiz sayan 478 sayÄ±lÄ± kararÄ±na raÄŸmen "KudÃ¼s'Ã¼ resmen Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma zamanÄ± geldi." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Trump, ayrÄ±ca DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na, Ã¼lkesinin Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±klara baÅŸlamasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
ABD Temsilciler Meclisinin saatler Ã¶nce onayladÄ±ÄŸÄ± vergi tasarÄ±sÄ±nÄ±n Senatonun "uzlaÅŸma" kurallarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi bildirildi.
Rusya'da bir NorveÃ§ vatandaÅŸÄ±nÄ±n Rus donanmasÄ±na ait gizli bilgileri ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±na aktarmak suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi
FransÄ±z siyasetinin son dÃ¶nemine damgasÄ±nÄ± vuran Sosyalist Partinin baÅŸkent Paris'teki tarihi genel merkez binasÄ±nÄ±n 45,5 milyon avroya satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Moritanya meclisindeki oylamada, "ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±masÄ± kararÄ±nÄ±n kÄ±nandÄ±ÄŸÄ±" bildiri kabul gÃ¶rdÃ¼
ABD Temsilciler Meclisi, Ã¼lkenin vergi sisteminde son 30 yÄ±lÄ±n en bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸikliklerini Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±yÄ± onayladÄ±.
Paris'teki fare istilasÄ±, kÄ±ÅŸ mevsiminin gelmesiyle bakanlÄ±k binalarÄ±na da sÄ±Ã§radÄ±
Suudi Arabistan yÃ¶netiminin, Katar ile olan tek kara sÄ±nÄ±rÄ± Selva SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± Ã¶nceki gÃ¼n kapattÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan, Yemen'deki limanlarÄ±n ticari ithalata aÃ§Ä±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, "Kuzeydeki gÃ¶steriler, KÃ¼rdistan bÃ¶lgesel hÃ¼kÃ¼metinin yanlÄ±ÅŸ siyasetinden kaynaklanÄ±yor. GÃ¶stericilere zarar verilmesi halinde mÃ¼dahalede bulunuruz." dedi.
Ä°srail makamlarÄ±, Mescid-i Aksa'nÄ±n batÄ± duvarÄ± olan Burak DuvarÄ±'nÄ±n altÄ±nda 12 yÄ±l sÃ¼ren bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan yeni bir sinagog aÃ§tÄ±
IKBY'de iki gÃ¼ndÃ¼r devam eden hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 93 kiÅŸi yaralandÄ±.
Irak'Ä±n Musul vilayetine baÄŸlÄ± Mahmur ilÃ§esinde PeÅŸmerge ile DEAÅž arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 3 DEAÅž Ã¼yesi ile biri PeÅŸmerge 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Bulgaristan'da 2017-2018 ders yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkÃ§e dersi alan Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±, 5 bin 385 ile son 5 yÄ±lÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesine indi
Rusya, BMGK'ye sunulan KudÃ¼s ile ilgili karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n kabul edilmemesini "Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ±" aÃ§Ä±klayarak ABD'yi suÃ§ladÄ±.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ± iÃ§in bedel Ã¶demeye razÄ± olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Fransa'nÄ±n ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen G5 Sahel Zirvesine, davet edilmesine raÄŸmen Cezayir'in katÄ±lmamasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda bazÄ± siyasi etkenlerin olduÄŸu belirtiliyor.