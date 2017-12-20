GÃ¼ncelleme: 09:29, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Moritanya meclisinde "KudÃ¼s" oylamasÄ±





Moritanya meclisindeki oylamada, "ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±masÄ± kararÄ±nÄ±n kÄ±nandÄ±ÄŸÄ±" bildiri kabul gÃ¶rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Moritanya parlamentosunda yapÄ±lan oylamada, "ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±masÄ± kararÄ±nÄ±n kÄ±nandÄ±ÄŸÄ±" bildiri kabul edildi. KudÃ¼s meselesine ayrÄ±lan oturumda yapÄ±lan oylamaya katÄ±lan milletvekillerinin tamamÄ± bildiri lehine oy kullandÄ±. Bildiride hÃ¼kÃ¼mete, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ± ve yansÄ±malarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek ve gereken tÃ¼m Ã¶nlemleri almak Ã¼zere Afrika ve Arap Ã¼lkeleri arasÄ±nda bir zirve yapÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§aba sarf etmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu. ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n hÃ¼kÃ¼msÃ¼z olduÄŸu belirtilen bildiride, Washington yÃ¶netiminin kararÄ±ndan dÃ¶nmesi ve uluslararasÄ± hukuka uygun davranmasÄ± iÃ§in MÃ¼slÃ¼man ve Arap halklardan, hÃ¼kÃ¼metlerine her tÃ¼rlÃ¼ baskÄ± yÃ¶ntemini uygulamalarÄ± istendi. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 6 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin 1980 yÄ±lÄ±nda Ä°srail'in DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼ ilhak ederek baÅŸkent ilan etmesini geÃ§ersiz sayan 478 sayÄ±lÄ± kararÄ±na raÄŸmen "KudÃ¼s'Ã¼ resmen Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma zamanÄ± geldi." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Trump, ayrÄ±ca DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na, Ã¼lkesinin Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±klara baÅŸlamasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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