ABD Temsilciler Meclisi'nden vergi tasarÄ±sÄ±na onay

ABD Temsilciler Meclisi,Â CumhuriyetÃ§i Parti'ninÂ sonÂ vergiÂ Ã¶nergesini 203'e karÅŸÄ± 227 oyla kabul etti.Â
DemokratlarÄ±n topyekÃ¼n karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tasarÄ±ya, Ã§oÄŸu yÃ¼ksek vergiye sahip eyaletleri temsil eden 12 CumhuriyetÃ§i Ã¼ye de muhalafet etti.
Kongrenin iki ayrÄ± kanadÄ±ndaki CumhuriyetÃ§iler tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len haftalÄ±k uzlaÅŸma sÃ¼recinin ardÄ±ndan ortaya Ã§Ä±kan tasarÄ±, AmerikalÄ± ÅŸirketlere yÃ¶nelik kurumlar vergisinin 2018 itibarÄ±yla yÃ¼zde 35'ten yÃ¼zde 21'e indirilmesini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.
TasarÄ±, Ã¼lkedeki bireysel mÃ¼kelleflere uygulanan vergi oranlarÄ± bakÄ±mÄ±ndan da Ã¶nemli deÄŸiÅŸikler iÃ§eriyor. Buna gÃ¶re, bireysel gelir vergisi oranlarÄ± farklÄ± gelir gruplarÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 10, 12, 22, 24, 32, 35 ve 37 olmak Ã¼zere 7 dilimde uygulanacak.
Ãœlkedeki mevcut bireysel Gelir Vergisi oranlarÄ± ise yine farklÄ± gelir gruplarÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 10, 15, 25, 28, 33, 35 ve 39,6 seviyesinde bulunuyor.
ABD Kongre BÃ¼tÃ§e Ofisi (CBO) yaptÄ±ÄŸÄ± analizlerde, teklif edilen vergi indirimlerinin federal hÃ¼kÃ¼metin vergi gelirlerini gelecek 10 yÄ±lda toplam 1,5 trilyon azaltacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Vergi tasarÄ±sÄ±nda ayrÄ±ca, eski BaÅŸkan Barack Obama tarafÄ±ndan zorunlu hale getirilen saÄŸlÄ±k sigortasÄ±nÄ±n 2019 itibarÄ±yla yeniden isteÄŸe baÄŸlÄ± olmasÄ± yer alÄ±yor.
SÃ¶z konusu teklifi deÄŸerlendiren CBO, zorunlu saÄŸlÄ±k sigortasÄ±nÄ±n iptali halinde saÄŸlÄ±k sigortasÄ± maliyetlerinin mevcut sisteme kÄ±yasla yÃ¼zde 10 yÃ¼kseleceÄŸi ve Ã¼lkedeki sigortasÄ±z kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ± 2027 itibarÄ±yla 13 milyon artÄ±racaÄŸÄ± tahmininde bulunmuÅŸtu.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald TrumpÂ ve CumhuriyetÃ§i Partiâ€™nin bu yÄ±lki en Ã¶nemli baÅŸarÄ±sÄ± olarak gÃ¶rÃ¼len vergi tasarÄ±sÄ±nÄ±n bir sonraki duraÄŸÄ± Senato olacak.
Senato Ã‡oÄŸunluk Lideri Mitchell McConnell, tasarÄ±ya yÃ¶nelik oylamanÄ±n bu akÅŸam yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Senato'dan geÃ§mesi beklenen tasarÄ±, son aÅŸama olarak ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n imzasÄ±na sunulacak.
Trump, vergi tasarÄ±sÄ±nÄ±n Temsilciler Meclisi'nin geÃ§mesinin ardÄ±ndan sosyal medyada yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, baÅŸta CumhuriyetÃ§i liderler olmak Ã¼zere tasarÄ±ya destek veren tÃ¼m temsilcilere teÅŸekkÃ¼r etti.
ABD Temsilciler Meclisinin saatler Ã¶nce onayladÄ±ÄŸÄ± vergi tasarÄ±sÄ±nÄ±n Senatonun "uzlaÅŸma" kurallarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi bildirildi.
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ABD Temsilciler Meclisi, Ã¼lkenin vergi sisteminde son 30 yÄ±lÄ±n en bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸikliklerini Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±yÄ± onayladÄ±.
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