09:31, 20 Aralık 2017 Çarşamba

İstanbul'da 'ByLock' operasyonunda 30 gözaltı



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İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 30 şüpheli gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 59 şüpheliden 30'u gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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