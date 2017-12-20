İstanbul'da 'ByLock' operasyonunda 30 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 59 şüpheliden 30'u gözaltına alındı.
Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Eskişehir'de DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 10 yabancı uyruklunun yakalandığı bildirildi
İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 30 şüpheli gözaltına alındı
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımız, TİKA vasıtasıyla Moldova Cumhurbaşkanlığı binasının restorasyonunun yapılması için talimat vermiştir.” dedi.
Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlediği balistik füze saldırısını kınadı.
FETÖ'nün "mülkiye" yapılanmasına ilişkin 15 sanığın yargılandığı davada eski İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın adli kontrolle tahliyesine karar verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan Kudüs tasarısı ile ilgili, "Şimdi inşallah bu tasarıyı BM Genel Kurulu'na taşıyacağız." dedi.
FETÖ'nün "gaybubet" olarak adlandırılan "mahrem" evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan ve FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeninin de aralarında bulunduğu 70 kişiden 30'u tutuklandı.
SSM Müsteşarı Demir, "SSM bünyesindeki proje sayısı 600'e ulaştı, projelerden 50'si 2017'de başladı. Yaklaşık 40 proje imza aşamasında bekliyor" dedi
Hatay'da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan ve örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandıklarını kabul ederek itiraflarda bulunan 3 eski polis, 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı
Siemens'in TAIF Grubu'na ait Nizhnekamskneftekhim şirketi ile Tataristan'da 495 megavat kapasiteli doğalgaz kombine çevrim santral inşaatı için sözleşme imzalandı. Santralin Mayıs 2021'de faaliyete geçmesinin beklendiği ifade edildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Hazreti Mevlana'nın dünyaca ünlü eseri Mesnevi'yi Kırgızcaya çevirdi. Son çalışma ile Mesnevi 26 dile çevrilmiş oldu
Denizli Büyükşehir Belediyesi ve PAÜ Teknokent iş birliğiyle şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla geliştirilen program, uygulamaya konuldu
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki ABD temsilciliklerinde göçmen olmayan vize randevularının 2019 yılının ocak ayından itibaren verileceğini duyurdu.
"Türkçe'nin Uluslararası Şiir Şöleni" 20-23 Aralık tarihleri arasında Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenecek.
Çeviri İşletmeleri Derneği, Türkiye'yi temsilen Avrupa Çeviri İşletmeleri Birliği'ne üye olarak kabul edildi