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Rusya'da bir NorveÃ§li casusluk suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±
Rusya'da bir NorveÃ§li casusluk suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±

Rusya'da bir NorveÃ§ vatandaÅŸÄ±nÄ±n Rus donanmasÄ±na ait gizli bilgileri ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±na aktarmak suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya'da birÂ NorveÃ§Â vatandaÅŸÄ±nÄ±n casusluk iddiasÄ±yla tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

NorveÃ§ devlet televizyonu NRK'nin haberine gÃ¶re, Rusya Federal GÃ¼venlik Servisi (FSB), casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla bir NorveÃ§liyi tutukladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Haberde, NorveÃ§ vatandaÅŸÄ±nÄ±n Rus donanmasÄ±na ait gizli bilgileri ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±na (CIA) aktarmakla suÃ§landÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

NorveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, NorveÃ§ vatandaÅŸÄ±nÄ±n casusluk iddiasÄ±yla tutuklandÄ±ÄŸÄ± doÄŸrulandÄ± ancak bu kiÅŸi hakkÄ±nda bilgi verilmedi.

Ã–te yandan, Ä°sveÃ§ devlet televizyonu SVT'nin haberine gÃ¶re, tutuklanan NorveÃ§ vatandaÅŸÄ±nÄ±n 60 yaÅŸÄ±nda olduÄŸu ve daha Ã¶nce Rusya-NorveÃ§ sÄ±nÄ±rÄ±nda KÄ±zÄ±lhaÃ§ TeÅŸkilatÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.



Ä°lgili Konular rusya norveÃ§
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