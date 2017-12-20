GÃ¼ncelleme: 09:32, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

FransÄ±z solunun Paris'teki 'son kalesi' satÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FransÄ±z siyasetinin son dÃ¶nemine damgasÄ±nÄ± vuran ve son seÃ§imlerde bÃ¼yÃ¼k hezimete uÄŸrayanÂ Sosyalist Partinin (PS) baÅŸkentÂ Paris'teki tarihiÂ genel merkez binasÄ±nÄ±n 45,5 milyon avroya satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Sosyalist Partiden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 1981 yÄ±lÄ±nda eski CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Mitterrand'Ä±n seÃ§im zaferi sonrasÄ± satÄ±n alÄ±nan ve FransÄ±z solu iÃ§in sembolik deÄŸere sahip olan Paris'in Solferino SokaÄŸÄ±'ndaki genel merkez binasÄ± satÄ±ldÄ±.

Parti yÃ¶netimine, satÄ±ÅŸ ilanÄ± sonrasÄ± 10 civarÄ±nda teklif geldi. Tarihi binanÄ±n, Fransa ve Polonya'da 30'dan fazla alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi iÅŸleten bir gruba satÄ±lmasÄ± konusunda anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±.

FransÄ±z solunun "son kalesi" olarak gÃ¶sterilen genel merkez binasÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ iÅŸlemlerinin Åžubat 2018'de sonuÃ§lanacaÄŸÄ± ve iki yÄ±l sÃ¼recek tamirattan sonra yeni sahipleri tarafÄ±ndan ofis olarak kullanÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

Fransa'da Ã¶nceki dÃ¶nem iktidar olan ve haziran ayÄ±ndaki seÃ§imlerde bÃ¼yÃ¼k hezimete uÄŸrayan parti, 250 olan milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n 30'un altÄ±na dÃ¼ÅŸmesi sonrasÄ± bÃ¼yÃ¼k gelir kaybÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸ, girdiÄŸi mali sÄ±kÄ±ntÄ± dolayÄ±sÄ±yla 50'den fazla Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n iÅŸine son vermiÅŸti.

Son seÃ§imlerde yÃ¼zde 6,36 ile tarihinin en dÃ¼ÅŸÃ¼k oyunu elde eden Sosyalist Parti, CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Benoit Hamon'un istifasÄ± ve "Nesiller Hareketi"ni kurmasÄ±yla ikiye bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼.

SOLDAN SONRA SAÄž DA GENEL MERKEZÄ° SATIÅžA Ã‡IKARIYOR

CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un siyaset sahnesine Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan son seÃ§imlerde tarihi yenilgi alan FransÄ±z solundan sonra merkez saÄŸda da benzer bir satÄ±ÅŸ bekleniyor.

FransÄ±z saÄŸÄ±nÄ±n tarihi adresi CumhuriyetÃ§ilerin (LR) de 55 milyon avroluk birikmiÅŸ borcu nedeniyle Sosyalist Partinin izlediÄŸi yoldan giderek genel merkez binasÄ±nÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karacaÄŸÄ± belirtiliyor. Parti yÃ¶netiminin, Vaugirard SokaÄŸÄ±'nda bulunan genel merkezin satÄ±ÅŸÄ±na yÄ±lbaÅŸÄ±ndan sonra karar verileceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Sosyalist Parti gibi CumhuriyetÃ§iler de son seÃ§imlerde ortaya Ã§Ä±kan baÅŸarÄ±sÄ±z sonuÃ§ sonrasÄ± ikiye bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼. Laurent Wauquiez 10 AralÄ±k'ta partinin yeni baÅŸkanÄ± olarak seÃ§ilmiÅŸ, partide Macron'u destekleyen ve "YapÄ±cÄ±lar" olarak adlandÄ±rÄ±lan bir grup milletvekili ayrÄ±larak Harekete GeÃ§mek (Agir) isimli partiyi kurmuÅŸtu.