FransÄ±z solunun Paris'teki 'son kalesi' satÄ±ldÄ±

FransÄ±z siyasetinin son dÃ¶nemine damgasÄ±nÄ± vuran ve son seÃ§imlerde bÃ¼yÃ¼k hezimete uÄŸrayanÂ Sosyalist Partinin (PS) baÅŸkentÂ Paris'teki tarihiÂ genel merkez binasÄ±nÄ±n 45,5 milyon avroya satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Sosyalist Partiden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 1981 yÄ±lÄ±nda eski CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Mitterrand'Ä±n seÃ§im zaferi sonrasÄ± satÄ±n alÄ±nan ve FransÄ±z solu iÃ§in sembolik deÄŸere sahip olan Paris'in Solferino SokaÄŸÄ±'ndaki genel merkez binasÄ± satÄ±ldÄ±.
Parti yÃ¶netimine, satÄ±ÅŸ ilanÄ± sonrasÄ± 10 civarÄ±nda teklif geldi. Tarihi binanÄ±n, Fransa ve Polonya'da 30'dan fazla alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi iÅŸleten bir gruba satÄ±lmasÄ± konusunda anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±.
FransÄ±z solunun "son kalesi" olarak gÃ¶sterilen genel merkez binasÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ iÅŸlemlerinin Åžubat 2018'de sonuÃ§lanacaÄŸÄ± ve iki yÄ±l sÃ¼recek tamirattan sonra yeni sahipleri tarafÄ±ndan ofis olarak kullanÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.
Fransa'da Ã¶nceki dÃ¶nem iktidar olan ve haziran ayÄ±ndaki seÃ§imlerde bÃ¼yÃ¼k hezimete uÄŸrayan parti, 250 olan milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n 30'un altÄ±na dÃ¼ÅŸmesi sonrasÄ± bÃ¼yÃ¼k gelir kaybÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸ, girdiÄŸi mali sÄ±kÄ±ntÄ± dolayÄ±sÄ±yla 50'den fazla Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n iÅŸine son vermiÅŸti.
Son seÃ§imlerde yÃ¼zde 6,36 ile tarihinin en dÃ¼ÅŸÃ¼k oyunu elde eden Sosyalist Parti, CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Benoit Hamon'un istifasÄ± ve "Nesiller Hareketi"ni kurmasÄ±yla ikiye bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼.
CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un siyaset sahnesine Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan son seÃ§imlerde tarihi yenilgi alan FransÄ±z solundan sonra merkez saÄŸda da benzer bir satÄ±ÅŸ bekleniyor.
FransÄ±z saÄŸÄ±nÄ±n tarihi adresi CumhuriyetÃ§ilerin (LR) de 55 milyon avroluk birikmiÅŸ borcu nedeniyle Sosyalist Partinin izlediÄŸi yoldan giderek genel merkez binasÄ±nÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karacaÄŸÄ± belirtiliyor. Parti yÃ¶netiminin, Vaugirard SokaÄŸÄ±'nda bulunan genel merkezin satÄ±ÅŸÄ±na yÄ±lbaÅŸÄ±ndan sonra karar verileceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Sosyalist Parti gibi CumhuriyetÃ§iler de son seÃ§imlerde ortaya Ã§Ä±kan baÅŸarÄ±sÄ±z sonuÃ§ sonrasÄ± ikiye bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼. Laurent Wauquiez 10 AralÄ±k'ta partinin yeni baÅŸkanÄ± olarak seÃ§ilmiÅŸ, partide Macron'u destekleyen ve "YapÄ±cÄ±lar" olarak adlandÄ±rÄ±lan bir grup milletvekili ayrÄ±larak Harekete GeÃ§mek (Agir) isimli partiyi kurmuÅŸtu.
ABD Temsilciler Meclisinin saatler Ã¶nce onayladÄ±ÄŸÄ± vergi tasarÄ±sÄ±nÄ±n Senatonun "uzlaÅŸma" kurallarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi bildirildi.
Rusya'da bir NorveÃ§ vatandaÅŸÄ±nÄ±n Rus donanmasÄ±na ait gizli bilgileri ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±na aktarmak suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi
FransÄ±z siyasetinin son dÃ¶nemine damgasÄ±nÄ± vuran Sosyalist Partinin baÅŸkent Paris'teki tarihi genel merkez binasÄ±nÄ±n 45,5 milyon avroya satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Moritanya meclisindeki oylamada, "ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±masÄ± kararÄ±nÄ±n kÄ±nandÄ±ÄŸÄ±" bildiri kabul gÃ¶rdÃ¼
ABD Temsilciler Meclisi, Ã¼lkenin vergi sisteminde son 30 yÄ±lÄ±n en bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸikliklerini Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±yÄ± onayladÄ±.
Paris'teki fare istilasÄ±, kÄ±ÅŸ mevsiminin gelmesiyle bakanlÄ±k binalarÄ±na da sÄ±Ã§radÄ±
Suudi Arabistan yÃ¶netiminin, Katar ile olan tek kara sÄ±nÄ±rÄ± Selva SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± Ã¶nceki gÃ¼n kapattÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan, Yemen'deki limanlarÄ±n ticari ithalata aÃ§Ä±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, "Kuzeydeki gÃ¶steriler, KÃ¼rdistan bÃ¶lgesel hÃ¼kÃ¼metinin yanlÄ±ÅŸ siyasetinden kaynaklanÄ±yor. GÃ¶stericilere zarar verilmesi halinde mÃ¼dahalede bulunuruz." dedi.
Ä°srail makamlarÄ±, Mescid-i Aksa'nÄ±n batÄ± duvarÄ± olan Burak DuvarÄ±'nÄ±n altÄ±nda 12 yÄ±l sÃ¼ren bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan yeni bir sinagog aÃ§tÄ±
IKBY'de iki gÃ¼ndÃ¼r devam eden hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 93 kiÅŸi yaralandÄ±.
Irak'Ä±n Musul vilayetine baÄŸlÄ± Mahmur ilÃ§esinde PeÅŸmerge ile DEAÅž arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 3 DEAÅž Ã¼yesi ile biri PeÅŸmerge 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Bulgaristan'da 2017-2018 ders yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkÃ§e dersi alan Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±, 5 bin 385 ile son 5 yÄ±lÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesine indi
Rusya, BMGK'ye sunulan KudÃ¼s ile ilgili karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n kabul edilmemesini "Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ±" aÃ§Ä±klayarak ABD'yi suÃ§ladÄ±.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ± iÃ§in bedel Ã¶demeye razÄ± olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Fransa'nÄ±n ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen G5 Sahel Zirvesine, davet edilmesine raÄŸmen Cezayir'in katÄ±lmamasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda bazÄ± siyasi etkenlerin olduÄŸu belirtiliyor.