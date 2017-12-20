09:37, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 20 AralÄ±k 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde dÃ¼zenlenecek 42. Muhtarlar ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.

(Ankara/12.00)Â

2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarla bir araya gelecek, TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, TÄ°KA, AFAD ve Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tlerin insani yardÄ±m faaliyetlerine iliÅŸkin incelemelerde bulunacak.

(Cox's Bazar)

3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partisinin Merkez YÃ¶netim Kurulu (MYK) toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.

(Ankara/12.00)Â



YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikri IÅŸÄ±k, "100. YÄ±lÄ±nda UluslararasÄ± BaÄŸdat ve KutÃ¼'l-Amare Sempozyumu"na katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/09.30)

2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, KADEM'i, MÃœSÄ°AD'Ä±, TÃœGVA'yÄ±, TÃœRGEV'i ve Ä°lim Yayma Cemiyetini ziyaret edecek.

(Ä°stanbul/11.00/13.00/15.00/17.00/18.30)Â

3- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, GÃ¶koÄŸuz Yeri Ã–zerk BÃ¶lgesi BaÅŸkanÄ± Ä°rina Vlah ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, TÄ°KA tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lan bazÄ± tesislerin inÅŸaatÄ±nda incelemelerde bulunacak, Komrat Devlet Ãœniversitesinde TÃ¼rk Ã¶ÄŸrenciler ile bir araya gelecek, Recep Tayyip ErdoÄŸan Huzureviâ€™ni ziyaret edecek, TÄ°KAâ€™nÄ±n Ä±slahÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ± Stratan deresinde aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Komrat)Â

4- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Cizre Park ve Divan Otel'in aÃ§Ä±lÄ±ÅŸlarÄ±na, Silopi'de Kur'an kursu temel atma ve TOBB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renlerinde bulunacak, Cizre, Silopi ve kent merkezinde yapÄ±mÄ± tamamlanan konutlarÄ± inceleyecek.

(ÅžÄ±rnak/10.00-16.00)Â

5- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Cibuti CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°smail Omar Guelleh'e YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Ãœniversitesi tarafÄ±ndan verilen Fahri Doktora Tevdi TÃ¶reni'ne iÅŸtirak edecek.

(Ankara/11.00)Â

6- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, valiliÄŸi ziyaret edecek, DSÄ° tesisleri temel atma ve orman mahallelerine kullandÄ±rÄ±lan gelir getirici tÃ¼r ve ORKÃ–Y kredi sertifikalarÄ± daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Mardin/10.00/11.00)Â

7- TBMM Genel Kurulunda, GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2018 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§eleri gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.

(TBMM/11.00)Â

EKONOMÄ°

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, Gaziantep-Irak Ä°ÅŸ ve YatÄ±rÄ±m Forumuâ€™nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸacak.

(Gaziantep/14.00)

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, 6. Ã–zel SektÃ¶r Ar-Ge ve TasarÄ±m Merkezleri Zirvesi'ne katÄ±lacak.

(Ankara/ 09.30)Â

3- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, 34. Ulusal BiliÅŸim KurultayÄ±'na iÅŸtirak edecek.

(Ankara/10.00)

- TÃœÄ°K, kasÄ±m ayÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ± Ã¼retici fiyat endeksini aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/10.00)

Â DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham â€‹â€‹Aliyev tarafÄ±ndan kabul edilecek.

- TÃ¼rkiye-Azerbaycan-Ä°ran 5. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ÃœÃ§lÃ¼ toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Azerbaycan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Elmar â€‹â€‹Memmedyarov ve Ä°ran â€‹â€‹â€‹DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed â€‹â€‹Cevad Zarif ile ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek,TÃ¼rkiye'nin BakÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde Alp GÃ¼rhan YalÃ§Ä±nerâ€™in karikatÃ¼r sergisini aÃ§acak.

(BakÃ¼)Â

2- ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ± ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nde buna karÅŸÄ± Ã§Ä±kan tasarÄ±yÄ± veto etmesinin ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor.

(Washington/Ramallah/KudÃ¼s/Tel Aviv)

3- IKBY'nin SÃ¼leymaniye kentinde kitlesel gÃ¶sterilere dÃ¶nÃ¼ÅŸen hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± eylemler takip ediliyor.

(BaÄŸdat)Â

4- Yemen'de yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar izleniyor.

(Sana)Â

5- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Åžam/Ä°dlib/Hama/Humus/Haseke)Â



KÃœLTÃœR SANAT

1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, TÃ¼rkiye ile Kosova arasÄ±nda KÃ¼ltÃ¼rel Ä°ÅŸbirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ± imza tÃ¶reni ve Hak-Ä°ÅŸ 6. UluslararasÄ± KÄ±sa Film YarÄ±ÅŸmasÄ± Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'ne katÄ±lacak.

(Ankara/13.00/15.00)Â

GÃœNCEL

1- FETÃ– davalarÄ±

- FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Ä°stanbul'daki "ana darbe" davasÄ±nda, aralarÄ±nda FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len, 6 general ve 17 subayÄ±n bulunduÄŸu, 9'u firari 14'Ã¼ tutuklu 24 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.

(Ä°stanbul/10.00)

- MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na iliÅŸkin, Can DÃ¼ndar, Erdem GÃ¼l ve Enis BerberoÄŸlu'nun yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.

(Ä°stanbul/10.00)

- FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n iÅŸgal giriÅŸimine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 15 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.

(Ä°stanbul-10.00)

- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemelerce tutuklanan yÃ¼ksek yargÄ± Ã¼yelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya, YargÄ±tay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ darbe davasÄ±nda 486 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve Ä°nfaz kurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼ndeki duruÅŸma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n BeÅŸtepe KarargahÄ±nda meydana gelen olaylara iliÅŸkin 244 kiÅŸi hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ankara 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- ÅžÄ±rnak'ta FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimiyle ilgili aralarÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen dÃ¶nemin 23'Ã¼ncÃ¼ Jandarma SÄ±nÄ±r TÃ¼men KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Abdullah Baysar ve Ã‡akÄ±rsÃ¶ÄŸÃ¼t Jandarma Komando Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ali Osman GÃ¼rcan'Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 23'Ã¼ tutuklu 428 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Adana BÃ¶lge Adliye Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/09.30)

- Ä°zmir'de FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 279 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine devam edilecek.

(Ä°zmir/09.00)

- Ä°zmir'de, askeri casusluk soruÅŸturmasÄ±ndaki usulsÃ¼zlÃ¼kler ile bazÄ± bilgilerin sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin FETÃ–/PDY'nin TSK iÃ§indeki mensuplarÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davada 102 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.

(Ä°zmir/09.30)Â

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasÄ±nda Anadolu Efes, deplasmanda Rusya'nÄ±n Khimki takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Moskova/20.00)Â

2- Basketbol FIBA Åžampiyonlar Ligi'nde Juventus Utena-PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka ve Gaziantep Basketbol-PAOK maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

(Utena/Gaziantep/20.00)Â

3- Basketbol ULEB Avrupa KupasÄ±'nda DarÃ¼ÅŸÅŸafaka, Ä°talya'nÄ±n FIAT Torino takÄ±mÄ±nÄ± konuk edecek.

(Ä°stanbul/20.15)Â

4- FIBA KadÄ±nlar Avrupa Ligi'nde YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi-BLMA, FenerbahÃ§e-Famila Schio ve USK Prag-Galatasaray karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± oynanacak.

(Ä°stanbul/18.30/20.00/Prag/21.00)Â

5- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa KupasÄ±'nda Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece-Egis KÃ¶rmend ve ESSM Le Portel-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

(Ä°stanbul/19.00/Le Portel/22.00)Â

6- Voleybol Erkekler CEV Åžampiyonlar Ligi, FenerbahÃ§e-Sir Colussi Sicoma ve Noliko-Arkas Spor maÃ§larÄ±na sahne olacak.

(Ä°stanbul/18.00/Maaseik/22.30)Â

7- Voleybol Erkekler CEV KupasÄ± 2. tur rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda Ziraat BankasÄ±, Romanya'nÄ±n SCM U Craiova takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Samsun/19.00)

8- Voleybol Erkekler Challenge KupasÄ± 2. tur rÃ¶vanÅŸÄ±nda Maliye Piyango, Slovakya'nÄ±n VKP Bystrina takÄ±mÄ±nÄ± konuk edecek.

(Ankara/18.00)