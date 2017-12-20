09:52, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

ABD'de vergi tasarÄ±sÄ± Senatonun 'uzlaÅŸma' kurallarÄ±na takÄ±ldÄ±



Foto: ArÅŸiv

ABD Temsilciler Meclisinin saatler Ã¶nce onayladÄ±ÄŸÄ± vergi tasarÄ±sÄ±nÄ±n Senatonun "uzlaÅŸma" kurallarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Temsilciler Meclisinin saatler Ã¶nce onayladÄ±ÄŸÄ±Â vergi tasarÄ±sÄ±nÄ±n Senatonun "uzlaÅŸma" kurallarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi bildirildi. TasarÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu kurallarÄ± ihlal eden maddeler Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ktan sonra tekrar oylanmasÄ± gerekecek. ABD SenatosuÂ yetkilileri, Temsilciler Meclisinde akÅŸam saatlerinde kabul edilen vergi tasarÄ±sÄ±nÄ±n "uzlaÅŸma" kurallarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi iÃ§in Senatoda oylanamayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. DemokratlarÄ±n desteÄŸi olmadan tasarÄ±yÄ± geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸan CumhuriyetÃ§i senatÃ¶rler, "Byrd KuralÄ±" adÄ± verilen kriterleri ihlal eden iki maddeyi metinden Ã§Ä±kardÄ±ktan sonra oylamaya sunacaklarÄ±nÄ± bildirdi. Ä°lgili maddelerin birkaÃ§ Ã¼niversitenin vergiden muaf tutulmasÄ± ve Ã¼niversite eÄŸitimine yÃ¶nelik tasarruf fonlarÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±na yÃ¶nelik olduÄŸu ifade edildi. AdÄ±nÄ± Demokrat SenatÃ¶r Robert Bryd'den alan kural, "uzlaÅŸma" uygulamasÄ± Ã§erÃ§evesinde oylamaya sunulan tasarÄ±larÄ±n 60 yerine 51 oyla onaylanabilmesini mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lÄ±yor. TEMSÄ°LCÄ°LER MECLÄ°SÄ°'NDE YENÄ°DEN OYLANACAK Temsilciler Meclisinin tasarÄ±nÄ±n "Bryd KuralÄ±"nÄ± ihlal eden maddeler Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ktan sonra Senatoda oylanacak son versiyonunu tekrar oylamasÄ± gerekecek. ABD yasalarÄ±na gÃ¶re bir kanun teklifinin yasalaÅŸabilmesi iÃ§in Kongrenin her iki kanadÄ±nda kabul edilmesi, bunun gerÃ§ekleÅŸmesi durumunda son olarak ABD BaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan imzalanmasÄ± gerekiyor.

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