09:55, 20 Aralık 2017 Çarşamba

Eskişehir'deki DEAŞ operasyonunda 10 yabancı uyruklu gözaltında





Eskişehir'de DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 10 yabancı uyruklunun yakalandığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, kent merkezinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen Iraklı 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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