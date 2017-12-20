10:12, 20 Aralık 2017 Çarşamba

Hatay'da 17 yabancı uyruklu yakalandı



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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdikleri belirlenen 17 yabancı uyruklu yakalandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 17 yabancı uyruklu yakalandı. 3. Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki Güveççi ve Pulluyazı karakolları sorumluluk sahalarında yaptıkları kontrolde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girenleri fark etti. Güvenlik birimlerince yakalanan 17 kişinin Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Yabancı uyruklular, güvenlik kontrolü yapılmak üzere karakola götürüldü.

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