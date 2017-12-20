'ABD KudÃ¼s konusunda BM Ã¼yelerini tehdit etti' iddiasÄ±

ABD'ninÂ BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼Â BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Kurulunda yapÄ±lacakÂ KudÃ¼s oylamasÄ±Â Ã¶ncesi diÄŸer diplomatlara e-posta gÃ¶ndererek karara karÅŸÄ± oy kullanmamalarÄ± konusunda Ã¼stÃ¼ kapalÄ± tehdit ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Foreign Policy adlÄ± internet sitesi tarafÄ±ndan ele geÃ§irilen e-postada, Haley'in diÄŸer BM Ã¼yelerine uyarÄ±da bulunduÄŸu belirtildi.
Haley'in, "Oyunu vermeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken BaÅŸkan'Ä±n ve ABD'nin bu oyu kiÅŸisel bir mesele olarak algÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmeni istiyorum." notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ dikkati Ã§ekti.
Ãœlkelerin KudÃ¼s'le alakalÄ± verdiÄŸi oylarÄ± BaÅŸkan Trump'a rapor edeceÄŸini belirten Haley, e-postada, "BaÅŸkan oylamayÄ± yakÄ±ndan takip edecek ve benden bize karÅŸÄ± oy kullanan Ã¼lkelerin raporunu istedi. Bu konuda bÃ¼tÃ¼n oylarÄ± not edeceÄŸiz." ifadelerine de yer verdi.
Nikki Haley'in, diÄŸer Ã¼lkelerin ABD gibi bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliklerini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ±nÄ± beklemediÄŸini ancak buna iliÅŸkin "olmasÄ± gereken durum" nitelemesinde bulunduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
GeÃ§en hafta ABD,Â BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyine (BMGK) MÄ±sÄ±r'Ä±n sunduÄŸu KudÃ¼s tasarÄ±sÄ±yla ilgili oylamada, 15 Ã¼ye arasÄ±nda aleyhte oy kullanan tek Ã¼lke olarak yalnÄ±z kalmÄ±ÅŸtÄ±.
BMGK'de yapÄ±lan ve ABD'nin veto ettiÄŸi KudÃ¼s oylamasÄ±nda konseyin 15 Ã¼yesinden 14'Ã¼nÃ¼n lehte oy kullanmasÄ±, ABD'nin tek taraflÄ± KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n uluslararasÄ± kamuoyunda destek bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koymuÅŸtu.
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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley'in, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ BM Genel Kurulu'nda yapÄ±lacak KudÃ¼s oylamasÄ± Ã¶ncesi diÄŸer diplomatlara e-posta gÃ¶ndererek karara karÅŸÄ± oy kullanmamalarÄ± konusunda Ã¼stÃ¼ kapalÄ± tehdit ettiÄŸi iddia edildi
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