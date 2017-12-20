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Sadakataşı’ndan Yemen'e temiz su yardımı
Sadakataşı’ndan Yemen'e temiz su yardımı

Sadakataşı Derneği, iç savaşın yaşandığı Yemen'de onbinlerce kişinin faydalanacağı temiz su dağıtımına başladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sadakataşı Derneği, iç savaşın yaşandığı Yemen'de onbinlerce kişinin faydalanacağı temiz su dağıtımına başladı.

Sadakataşı Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Yemen’de temiz su sıkıntısı yaşanan Taiz bölgesinde acil su dağıtımı gerçekleştirilmeye başlandı.

İç savaş, yokluk, açlık ve salgın hastalıkların yaşandığı, uzun süre Husi kuşatması altında kalan ve içme suyu kaynaklarının yetersiz olduğu Taiz bölgesinde dağıtılan temiz sudan onbinlerce kişi yararlanacak.

Taiz halkının su ihtiyacını karşılamak için Sadakataşı Derneği tarafından bir ay boyunca devam edecek çalışma kapsamında, toplam 625 bin litre temiz su dağıtılacak. Kentin belli noktalarında tankerler ile halka ulaştırılan temiz su, binlerce ailenin ihtiyacını karşılayacak.

Dernek, iç savaş nedeniyle temiz su sorunu yaşayan ve salgın hastalıklar sebebiyle binin üzerinde çocuğun yaşamını yitirdiği Yemen halkına yardımlarını aralıksız sürdürecek.



İlgili Konular Sadakataşı Yemen
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