10:20, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Buhara imamlarÄ± 'Noel Baba' iÃ§in para toplayacak!





Ã–zbekistan Buhara Valisi, ÅŸehirdeki camilere yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ± iÃ§in para toplama talimatÄ± verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MeÅŸhur hadis alimi olan Ä°mam Buhariâ€™nin vatanÄ± olan Buhara ÅŸehri valisi, bu seneki yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ± iÃ§in mescit imamlarÄ±na 30 Milyon Som (yaklaÅŸÄ±k 4 bin dolar) para toplama talimatÄ± verdi. Ozodlik radyosuna konuÅŸan Ã–zbekistan'Ä±n Buhara ÅŸehrindeki birÂ imam, ildeki 100'den fazla mescit ve cami imamlarÄ±na bÃ¶yle â€˜kutsalâ€™ gÃ¶rev verildiÄŸinden dolayÄ± rahatsÄ±z olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ä°mam, Buhara ÅŸehri valisinin ÅŸehirdeki 25 cami imamÄ±na yeni yÄ±l hazÄ±rlÄ±klarÄ± iÃ§in 30 Milyon Som (yaklaÅŸÄ±k 4 bin dolar) para toplama talimatÄ± verdiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi. Radyonun haberinde, Buharaâ€™da yÄ±lbaÅŸÄ± dekorasyon iÅŸlerini il vali yardÄ±mcÄ±sÄ± Botirjon Shaxriyorov'un yÃ¶nettiÄŸi belirtiliyor.







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