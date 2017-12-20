10:44, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Etihad Airways, Abu Dabi-Tahran seferlerini durduruyor



Foto: ArÅŸiv

BirleÅŸik Arap Emirlikleri'ne ait hava yolu ÅŸirketi Etihad Airways, Abu Dabi ile Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran arasÄ±ndaki uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± tamamen durduracak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu ÅŸirketiÂ Etihad Airways'in, 24 Ocak 2018'deÂ Abu DabiÂ ileÂ Ä°ran'Ä±n baÅŸkentiÂ TahranÂ arasÄ±ndaki uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ±Â tamamen durduracaÄŸÄ±Â bildirildi. BAE resmi haber ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Etihad Airways'ten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 25 AralÄ±k 2017-23 Ocak 2018 tarihleri arasÄ±nda Abu Dabi-Tahran arasÄ±ndaki haftalÄ±k sefer sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'ten 2'ye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼leceÄŸi kaydedildi. YolcularÄ±n 23 Ocak 2018 Ã¶ncesinde aldÄ±ÄŸÄ± biletlerin ÅŸirket tarafÄ±ndan diÄŸer firmalardan yeniden saÄŸlanacaÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, isteyen mÃ¼ÅŸterilerin de bilet bedelinin tamamÄ±nÄ± geri alabileceÄŸi ifade edildi. AÃ§Ä±klamada, 24 Ocak 2018 sonrasÄ± iÃ§in bilet alan mÃ¼ÅŸterilerin Ã¶dedikleri bilet bedelinin tamamÄ±nÄ± geri alacaklarÄ± dile getirildi. Åžirketin, uÃ§uÅŸlarÄ± durdurma sebebiyle ilgili bilgi verilmedi.

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