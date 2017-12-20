GÃ¼ncelleme: 10:56, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri 'Yusuf MakamÄ±'nda 3 Filistinliyi yaraladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ÅŸgal altÄ±ndakiÂ BatÄ± Åžeria'nÄ±n Nablus kentindeÂ Yahudi iÅŸgalcilerin "Yusuf makamÄ±na"Â girmesi Ã¼zerine gerginlik yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahalesi sonucu 3 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

GÃ¶rgÃ¼ ÅŸahitlerine gÃ¶re, Ä°srail askerlerinin eÅŸlik ettiÄŸi bir grup fanatik Yahudi iÅŸgalci, Nablus'un doÄŸusunda yer alan Balata beldesinde Hazreti Yusuf'un makamÄ± olarak kabul ettikleri tÃ¼rbeye girdi. Duruma tepki gÃ¶steren Filistinlilere, askerler mÃ¼dahale etti.

Filistinli saÄŸlÄ±k kaynaklarÄ±, Ä°srail askerlerinin gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz, gerÃ§ek ve plastik mermi ile mÃ¼dahale ettiÄŸi olayda 3 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, onlarca kiÅŸinin de gazdan etkilendiÄŸini aktardÄ±.

Balata beldesindeki olaylarda Filistinli genÃ§lerin ise Ä°srail askerlerine ateÅŸe verdikleri araba lastikleri ve taÅŸlarla karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi kaydedildi.

Yahudiler, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Nablus kentinde bulunan "Yusuf makamÄ±nda", Hazreti Yusuf'un kabri olduÄŸuna inanÄ±yor. Ancak birÃ§ok arkeolog sÃ¶z konusu kabrin sadece birkaÃ§ asÄ±r geÃ§miÅŸi olduÄŸunu kaydederek, bu inancÄ±n doÄŸru olamayacaÄŸÄ±nÄ±, kabrin Yusuf Duveykat isimli bir MÃ¼slÃ¼man'a ait olduÄŸunu ifade ediyor.