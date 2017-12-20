Hac kayÄ±tlarÄ± baÅŸlÄ±yor

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±Â Hac ve Umre Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, 2018 yÄ±lÄ±Â hac organizasyonuÂ kapsamÄ±nda ilk defa kayÄ±t yaptÄ±racaklar, 21-29 AralÄ±k tarihlerinde ilgili bankalara 20 lira Ã¶n kayÄ±t Ã¼creti yatÄ±racak.
Hac gÃ¶revini yerine getirmek isteyen vatandaÅŸlar, kaydÄ±nÄ± T.C. kimlik numarasÄ± ile yapabilecek. YabancÄ± uyruklulardan baÅŸvuru alÄ±nmayacak.
VatandaÅŸlar daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr internet sitesine veya mÃ¼ftÃ¼lÃ¼klere baÅŸvurup "Oda Tercihli Hac Konaklama" ve "Otel Konaklama" tÃ¼rlerinden birini tercih ederek kayÄ±tlarÄ±nÄ± yapacak. VatandaÅŸlar, kuraya birlikte katÄ±lmak istedikleri kiÅŸileri de kayÄ±tlarda belirtebilecek.
Ã–nceki yÄ±llarda kayÄ±t olup 2017'de kuraya katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± halde kesin kayÄ±t hakkÄ± elde edemeyen hacÄ± adaylarÄ±nÄ±n kayÄ±t yenileme iÅŸlemleri ise aynÄ± tarihler arasÄ±nda Diyanet tarafÄ±ndan otomatik yapÄ±lacak.
Ã–nceki yÄ±llarda Ã¶n kayÄ±t Ã¼creti yatÄ±rÄ±p kuraya katÄ±lan hacÄ± adaylarÄ±ndan kayÄ±t yenileme iÅŸlemlerinde herhangi bir Ã¼cret alÄ±nmayacak.
Diyanet tarafÄ±ndan kaydÄ± yenilenen hacÄ± adaylarÄ± arasÄ±nda il ve ilÃ§e, konaklama tÃ¼rÃ¼ veya kura birlikteliklerinde deÄŸiÅŸiklik yapmak isteyenler, yine aynÄ± tarihler arasÄ±nda il veya ilÃ§e mÃ¼ftÃ¼lÃ¼klerine mÃ¼racaat ederek iÅŸlemlerini gerÃ§ekleÅŸtirebilecek.
HacÄ± adaylarÄ±, mÃ¼racaatlarÄ±nÄ± yaptÄ±ktan sonra kayÄ±t durumlarÄ±nÄ± "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.
Hacca 2018 yÄ±lÄ±nda gitmek iÃ§in ilk defa kayÄ±t yaptÄ±racaklar, iÅŸlemlerini 21-29 AralÄ±k'ta gerÃ§ekleÅŸtirebilecek. Ã–nceki yÄ±llarda baÅŸvuranlarÄ±n kayÄ±t yenileme iÅŸlemleri Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca otomatik olarak yapÄ±lacak.
TÃ¼rkiye Ã¼zerinden kutsal topraklara giden Suriyeli hacÄ±lar, Ã¼lkesine dÃ¶nÃ¼yor
Hac farizasÄ±nÄ± yerine getirmek iÃ§in kutsal topraklara gelen MÃ¼slÃ¼manlar, sabahÄ±n ilk IÅŸÄ±klarÄ±yla birlikte MÃ¼zdelife'den hareket ederek Mina'ya ulaÅŸtÄ±.
Arafat vakfesini tamamlayan hacÄ± adaylarÄ±, MÃ¼zdelifeye doÄŸru harekete geÃ§ti
Hac farizasÄ±nÄ± yerine getirmek iÃ§in kutsal topraklarda bulunan 2 milyonu aÅŸkÄ±n hacÄ± adayÄ±, Arafat Vakfesi'ni yaptÄ±. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkan Vekili KeleÅŸ, "vakfe duasÄ±"nda tÃ¼m dÃ¼nyadaki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n birlik ve beraberliÄŸi iÃ§in yakarÄ±ÅŸta bulundu.
Kutsal topraklardaki 2 milyona yakÄ±n hacÄ± adayÄ±nÄ±n vakfe iÃ§in Arafat'a Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Arefe gÃ¼nÃ¼nde, Kabe'nin Ã¶rtÃ¼sÃ¼ deÄŸiÅŸtirildi
Kutsal topraklardaki yaklaÅŸÄ±k 2 milyon hacÄ± adayÄ±, haccÄ±n farzlarÄ±ndan vakfe iÃ§in Arafat'a doÄŸru hareket etmeye baÅŸladÄ±
Hac farizasÄ±nÄ± yerine getirmek Ã¼zere bu yÄ±l Suudi Arabistan'a gelen KatarlÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n geÃ§en yÄ±la kÄ±yasla arttÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
YaklaÅŸÄ±k iki milyon MÃ¼slÃ¼man, hac ibadetini yerine getirmek Ã¼zere kutsal topraklarda bulunuyor
Hac ibadetini yapmak Ã¼zere kutsal mekanlara gelen yaklaÅŸÄ±k 2 milyon hacÄ± adayÄ±, Mina'ya hareket etmeye baÅŸladÄ±.
Mekke Ã§evresinde yapÄ±lan kontrollerde yarÄ±m milyona yakÄ±n kiÅŸi hac izni olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ÅŸehre alÄ±nmadÄ±
Hac ibadetini yerine getirmek iÃ§in kutsal topraklara gelen hacÄ± adaylarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± 700'Ã¼ KatarlÄ± olmak Ã¼zere, 1 milyon 405 bine ulaÅŸtÄ±.
Mekke SaÄŸlÄ±k Ekip BaÅŸkanÄ± Dr. Faruk GÃ¶rgÃ¼lÃ¼, Mekke'de 11, Medine'de ise 2 hacÄ± adayÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶yledi
Hazreti Muhammed'e (SAV) ilk vahyin geldiÄŸi Hira MaÄŸarasÄ±, TÃ¼rk ve diÄŸer hacÄ± adaylarÄ±nÄ±n ziyaret merkezlerinden birini oluÅŸturuyor
Kutsal topraklarÄ± ziyaret eden hacÄ± adaylarÄ±, Mekke'nin tarihine ve Kabe ile ilgili konulara bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶steriyor
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hac Ä°dare Merkezi BaÅŸkanÄ± AygÃ¼n, "Yeni uygulamalarla hacÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n daha rahat ve gÃ¼ven iÃ§erisinde hac ibadetlerini ifa etmeleri iÃ§in adÄ±mlar atÄ±ldÄ±" dedi