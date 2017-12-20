GÃ¼ncelleme: 11:04, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Hac kayÄ±tlarÄ± baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±Â Hac ve Umre Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, 2018 yÄ±lÄ±Â hac organizasyonuÂ kapsamÄ±nda ilk defa kayÄ±t yaptÄ±racaklar, 21-29 AralÄ±k tarihlerinde ilgili bankalara 20 lira Ã¶n kayÄ±t Ã¼creti yatÄ±racak.

Hac gÃ¶revini yerine getirmek isteyen vatandaÅŸlar, kaydÄ±nÄ± T.C. kimlik numarasÄ± ile yapabilecek. YabancÄ± uyruklulardan baÅŸvuru alÄ±nmayacak.

VatandaÅŸlar daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr internet sitesine veya mÃ¼ftÃ¼lÃ¼klere baÅŸvurup "Oda Tercihli Hac Konaklama" ve "Otel Konaklama" tÃ¼rlerinden birini tercih ederek kayÄ±tlarÄ±nÄ± yapacak. VatandaÅŸlar, kuraya birlikte katÄ±lmak istedikleri kiÅŸileri de kayÄ±tlarda belirtebilecek.

KAYIT YENÄ°LEME Ä°Ã‡Ä°N ÃœCRET ALINMAYACAK

Ã–nceki yÄ±llarda kayÄ±t olup 2017'de kuraya katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± halde kesin kayÄ±t hakkÄ± elde edemeyen hacÄ± adaylarÄ±nÄ±n kayÄ±t yenileme iÅŸlemleri ise aynÄ± tarihler arasÄ±nda Diyanet tarafÄ±ndan otomatik yapÄ±lacak.

Ã–nceki yÄ±llarda Ã¶n kayÄ±t Ã¼creti yatÄ±rÄ±p kuraya katÄ±lan hacÄ± adaylarÄ±ndan kayÄ±t yenileme iÅŸlemlerinde herhangi bir Ã¼cret alÄ±nmayacak.

Diyanet tarafÄ±ndan kaydÄ± yenilenen hacÄ± adaylarÄ± arasÄ±nda il ve ilÃ§e, konaklama tÃ¼rÃ¼ veya kura birlikteliklerinde deÄŸiÅŸiklik yapmak isteyenler, yine aynÄ± tarihler arasÄ±nda il veya ilÃ§e mÃ¼ftÃ¼lÃ¼klerine mÃ¼racaat ederek iÅŸlemlerini gerÃ§ekleÅŸtirebilecek.

HacÄ± adaylarÄ±, mÃ¼racaatlarÄ±nÄ± yaptÄ±ktan sonra kayÄ±t durumlarÄ±nÄ± "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.