11:17, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Putin BDT Ä°stihbarat ÅŸefleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





Rus lider BaÄŸÄ±msÄ±z Devletler TopluluÄŸu devletlerinini istihbarat ÅŸefleri ile Irak ve Suriye'den dÃ¶nen militanlara karÅŸÄ± iÅŸbirliÄŸi yapma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rus lider Vladimir Putin, 19 AralÄ±k'ta BaÄŸÄ±msÄ±z Devletler TopluluÄŸu (BDT) istihbarat ÅŸefleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde onlarÄ± radikalizm ve terÃ¶re karÅŸÄ± daha yakÄ±n iÅŸbirliÄŸi yapmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Putin bu iÅŸbirliÄŸinin, Suriye ve Irak'ta terÃ¶r gruplarÄ±na karÄ±ÅŸan militanlarÄ±n eski SSCB Ã¼lkelerine geri dÃ¶nmelerinden dolayÄ± Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±. Ä°zvestya gazetesindeki habere gÃ¶re, toplantÄ±ya Rusya Federasyonu, Kazakistan, Ermenistan, Beyaz Rusya, Tacikistan, Azerbaycan, KÄ±rgÄ±zistan ve Ã–zbekistan'Ä±n istihbarat ÅŸefleri katÄ±ldÄ±. Sovyetler BirliÄŸinin daÄŸÄ±lmasÄ±ndan sonra 26 yÄ±l geÃ§mesine raÄŸmen eski Rusya Ä°stihbarat Servisi KGB yÃ¶neticilerinin halen iÅŸbirliÄŸi iÃ§inde olmalarÄ± dikkat Ã§ekicidir. Â Â

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