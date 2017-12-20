İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu havanın hakim olması, İstanbul'da ise aralıklarla sağanak görülmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.
Bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı, İstanbul ile Marmara'nın doğusunda ise yağmurun zaman zaman sağanak şekilde görüleceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Dışişleri Bakanı Zayed'in tepki çeken skandal paylaşımına ilişkin, "Medine korumasını yaparken Fahreddin Paşa, ey bize bühtanda bulunan zavallı, senin ceddin neredeydi?" dedi.
Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu havanın hakim olması, İstanbul'da ise aralıklarla sağanak görülmesi bekleniyor.
Sadakataşı Derneği, iç savaşın yaşandığı Yemen'de onbinlerce kişinin faydalanacağı temiz su dağıtımına başladı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdikleri belirlenen 17 yabancı uyruklu yakalandı.
ABD'nin İran'a yaptırımlarını delmekle suçlanan ve New York'ta tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri üyeleri Atilla'nın suçlu olup olmadığına karar verecek.
Eskişehir'de DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 10 yabancı uyruklunun yakalandığı bildirildi
İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 30 şüpheli gözaltına alındı
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımız, TİKA vasıtasıyla Moldova Cumhurbaşkanlığı binasının restorasyonunun yapılması için talimat vermiştir.” dedi.
Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlediği balistik füze saldırısını kınadı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan Kudüs tasarısı ile ilgili, "Şimdi inşallah bu tasarıyı BM Genel Kurulu'na taşıyacağız." dedi.
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Hatay'da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan ve örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandıklarını kabul ederek itiraflarda bulunan 3 eski polis, 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı
Siemens'in TAIF Grubu'na ait Nizhnekamskneftekhim şirketi ile Tataristan'da 495 megavat kapasiteli doğalgaz kombine çevrim santral inşaatı için sözleşme imzalandı. Santralin Mayıs 2021'de faaliyete geçmesinin beklendiği ifade edildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Hazreti Mevlana'nın dünyaca ünlü eseri Mesnevi'yi Kırgızcaya çevirdi. Son çalışma ile Mesnevi 26 dile çevrilmiş oldu