GÃ¼ncelleme: 11:20, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Pakistan'dan ABD'nin terÃ¶r suÃ§lamasÄ±na tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Pakistan, ABD'nin yeniÂ Ulusal GÃ¼venlik StratejisiÂ belgesinde yer alan, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin Pakistan topraklarÄ±nda faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi" iddiasÄ±nÄ± reddetti.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "ABD'nin yeni Ulusal GÃ¼venlik Stratejisi'nde yer alan, 'terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin Pakistan topraklarÄ±nda faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi' iddiasÄ± tamamen asÄ±lsÄ±zdÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Bu tÃ¼r iddialarÄ±n Pakistan'Ä±n terÃ¶rle mÃ¼cadelesi ve bÃ¶lgenin gÃ¼venliÄŸi iÃ§in gÃ¶sterdiÄŸi Ã§abalarla yaptÄ±ÄŸÄ± fedakarlÄ±klarÄ± Ã¶nemsizleÅŸtirdiÄŸine dikkat Ã§ekilen aÃ§Ä±klamada, "BÃ¶lgedeki gerÃ§ekleri gizlemek iÃ§in Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len bu asÄ±lsÄ±z iddialarÄ± reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca Pakistan'Ä±n terÃ¶rle mÃ¼cadelede en Ã¶n safta yer aldÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶sterdiÄŸi iÅŸ birliÄŸi sayesinde El Kaide Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n bÃ¶lgedeki varlÄ±ÄŸÄ±na bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de son verildiÄŸi belirtildi.

Pakistan Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ General Asif Gafur da yerel haber kanalÄ± Geo TV'ye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Pakistan Ã§Ä±karlarÄ± doÄŸrultusunda geÃ§miÅŸte terÃ¶rle mÃ¼cadele etti, bundan sonra da etmeye devam edecek." dedi.

Gafur, ABD'nin Pakistan'a her yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± terÃ¶rle mÃ¼cadele yardÄ±mÄ±na atÄ±fta bulunarak "ABD'den gelecek paraya ihtiyacÄ±mÄ±z yok. Sadece terÃ¶re karÅŸÄ± verdiÄŸimiz mÃ¼cadeledeki fedakarlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n kabul edilmesine ihtiyacÄ±mÄ±z var." diye konuÅŸtu.

ABD'NÄ°N YENÄ° ULUSAL GÃœVENLÄ°K STRATEJÄ°SÄ°'NDE PAKÄ°STAN'A SUÃ‡LAMA

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 55 sayfalÄ±k yeni Ulusal GÃ¼venlik Stratejisi belgesinde Pakistan'a "topraklarÄ±nda faaliyet gÃ¶steren terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadelede gerekli adÄ±mlarÄ± atmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Pakistan'a yÃ¶nelik aÄŸÄ±r suÃ§lamalar iÃ§eren belgede, "TerÃ¶ristlere ve militanlara destek veren bir Ã¼lkeyle ortaklÄ±k uzun sÃ¼re devam edemez." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Pakistan'dan, elindeki nÃ¼kleer silahlarÄ±n kendi kontrolÃ¼nde olduÄŸunu ispatlamasÄ± istenen belgede, Pakistan ile Hindistan arasÄ±ndaki askeri Ã§ekiÅŸmenin nÃ¼kleer savaÅŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸme ihtimaline deÄŸinildi.

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