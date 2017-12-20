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13:20, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba
Filistin
GÃ¼ncelleme: 11:33, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

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Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri BatÄ± Åžeria ve Gazze'de 27 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri BatÄ± Åžeria ve Gazze'de 27 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu KudÃ¼s'te 27 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin iÅŸgal altÄ±ndakiÂ BatÄ± ÅžeriaÂ veÂ DoÄŸu KudÃ¼s'te 27Â Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°srail ordu yetkilisinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde gece dÃ¼zenlenen baskÄ±nlarda "terÃ¶r eylemlerine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±" iddiasÄ±yla 17 Filistinli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ã–te yandan Filistinli kaynaklar, Ä°srail polisinin DoÄŸu KudÃ¼s'te yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonda en az 10 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu KudÃ¼s'te sÄ±k sÄ±k evlere baskÄ±n dÃ¼zenleyen Ä°srail gÃ¼Ã§leri, Ã§eÅŸitli iddialarla Filistinlileri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±yor.

Ä°srail hapishanelerinde 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli bulunuyor.



Ä°lgili Konular filistin Ä°srail
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