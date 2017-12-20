GÃ¼ncelleme: 11:47, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Ã‡ekya'da erken seÃ§im tartÄ±ÅŸmalarÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡ekya'da ( Ã‡ek Cumhuriyeti) ekim ayÄ±nda dÃ¼zenlenen seÃ§imlerdeÂ Gayrimemnun VatandaÅŸlar Hareketinin (ANO) bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ± elde ederek seÃ§imleri kazanmasÄ±na raÄŸmen koalisyon ortaÄŸÄ± bulamamasÄ±, Ã¼lkedeÂ erken seÃ§imÂ tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± alevlendirdi.

Uzmanlar, Ã‡ekya'da 20-21 Ekim'de dÃ¼zenlenen genel seÃ§imlerde en yakÄ±n rakibine yaklaÅŸÄ±k 20 puan fark atarak yÃ¼zde 29 oy oranÄ± ile seÃ§imleri kazanan Andrej BabiÅŸ'in liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± ANO Partisi ile diÄŸer partilerin koalisyon kurmaya yanaÅŸmamasÄ±na Ã¼lkedeki siyasi bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸÃ¼n sebep olduÄŸunu belirtiyor.

ANO'nun seÃ§im kampanyasÄ± boyunca kendisini 'siyasi elitlere' karÅŸÄ±, diÄŸer tÃ¼m partilerin ise kendilerini ANO ve BabiÅŸ karÅŸÄ±tÄ± olarak konumlandÄ±rmasÄ±, seÃ§imler sonrasÄ± hiÃ§bir partinin ANO ile koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi bile yapamamasÄ±na neden oldu.

BabiÅŸ'in, 10 Ocak'ta yapÄ±lacak gÃ¼ven oylamasÄ±ndaÂ Sosyal Demokrat Parti (CSSD) ve KomÃ¼nist PartiÂ milletvekillerinin desteÄŸini elde etmek iÃ§in Ã¶zellikle Ã¶ÄŸretmen ve saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n maaÅŸlarÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren ciddi sosyal paket hazÄ±rlayacaÄŸÄ± ama bu adÄ±mÄ±n etkili olmasÄ±nÄ±n Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k ihtimal olduÄŸu kaydediliyor.

Ã‡EKYA'DA SÄ°YASET Ä°KÄ° CEPHEYE BÃ–LÃœNMÃœÅž DURUMDA

Ã‡ekya uzmanÄ±, ELTE Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Dr. Andor Meszaros, seÃ§im sonrasÄ± Ã‡ekya'daki siyasi durumu deÄŸerlendirdi.

Ã‡ekya'da siyasetin iki cepheye bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ olduÄŸunu kaydeden Meszaros, ''ANO'nun seÃ§imlerde yÃ¼zde 30 oy oranÄ± ile tarihi bir baÅŸarÄ± elde etmesine raÄŸmen bu sonuÃ§ BabiÅŸ iÃ§in 'Pirus zaferi' olarak nitelendirilebilir.'' dedi.

Meszaros, geÃ§en hafta CumhurbaÅŸkanÄ± Milos Zeman'Ä±n BabiÅŸ'i baÅŸbakan olarak atadÄ±ÄŸÄ±na ama hiÃ§ kimsenin hÃ¼kÃ¼metin meclisten gÃ¼venoyu alÄ±p alamayacaÄŸÄ±nÄ± kestiremediÄŸine dikkati Ã§ekerek, ''HÃ¼kÃ¼met, 10 Ocak'ta yapÄ±lacak oylamada Ã§ok bÃ¼yÃ¼k ihtimalle gÃ¼venoyu alamayacak. Daha Ã¶nce yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalarda KomÃ¼nist Partinin ANO'ya dÄ±ÅŸarÄ±dan destek verebileceÄŸi ifade ediliyordu ama ANO'nun buna karÅŸÄ± Ã§Ä±kmasÄ±ndan dolayÄ± muhtemelen KomÃ¼nist Parti de destek vermeyecek.'' diye konuÅŸtu.

SeÃ§im sonrasÄ± sadece Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve DoÄŸrudan Demokrasi Partisinin (SPD), ANO ile koalisyona girebileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Meszaros ancak daha sonra bu partinin de ANO ve BabiÅŸ karÅŸÄ±tÄ± siyaset izlemenin kendileri iÃ§in daha bÃ¼yÃ¼k kazanÃ§ saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerinden koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden vazgeÃ§tiÄŸini anÄ±msattÄ±.

CSSD ile ANO'nun bir Ã¶nceki hÃ¼kÃ¼mette koalisyon ortaÄŸÄ± olmalarÄ±na raÄŸmen birbirlerine karÅŸÄ± siyaset izlediÄŸini, bundan dolayÄ± da ÅŸimdi beraber Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n imkansÄ±z olduÄŸunu belirten Meszaros, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

''DiÄŸer partiler arasÄ±ndan ODS ile koalisyon sÃ¶z konusu olabilir ama onlar da oldukÃ§a mesafeli duruyor Ã§Ã¼nkÃ¼ ODS en son hÃ¼kÃ¼metteyken Ã§ok ciddi yolsuzluk suÃ§lamalarÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi ise BabiÅŸ'e karÅŸÄ± sÃ¼ren hukuki sÃ¼reÃ§ten dolayÄ± ANO ile koalisyona girmeyi istemiyorlar. DiÄŸer kÃ¼Ã§Ã¼k partiler ise ANO ile hÃ¼kÃ¼met kurmamanÄ±n siyasi aÃ§Ä±dan kendileri iÃ§in daha Ã§ok getirisi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar.''

ERKEN SEÃ‡Ä°ME GÄ°DÄ°LEBÄ°LÄ°R

Ocak ayÄ±nda dÃ¼zenlenecek oylamada hÃ¼kÃ¼metin gÃ¼venoyu almasÄ±nÄ±n beklenmediÄŸini ve erken seÃ§imin gÃ¼ndeme gelebileceÄŸini kaydeden Meszaros, ÅŸÃ¶yle devam etti:

''SÃ¼recin ne olacaÄŸÄ± kestirilemiyor. HÃ¼kÃ¼met gÃ¼venoyu alamadÄ±ÄŸÄ± takdirde bir sÃ¼re azÄ±nlÄ±k hÃ¼kÃ¼meti olarak devam edip sonra gÃ¼ven oylamasÄ± tekrar edilebilir ama erken seÃ§ime gidilmesi de sÃ¶z konusu olabilir. Bence erken seÃ§ime gidilmesi veya birkaÃ§ milletvekilinin ikna edilip hÃ¼kÃ¼metin gÃ¼venoyu almasÄ±nÄ±n ÅŸansÄ± eÅŸit. Åžimdi erken seÃ§ime gidilmesinin sadece ve sadece ANO'nun Ã§Ä±karÄ±na olacaÄŸÄ± konusunda neredeyse herkes hemfikir.''

"ANO-SPD KOALÄ°SYONU Ã‡OK DÃœÅžÃœK Ä°HTÄ°MAL"

Ã‡ekya'da aÅŸÄ±rÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸlere sahip partilerin hareket alanÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlÄ± olduÄŸunu ve 1990'lÄ± yÄ±llarda Ã¼lkede faaliyet gÃ¶steren aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± bir partinin ilgisizlikten dolayÄ± siyasetten silindiÄŸini belirten Meszaros, babasÄ± Japon olan Tomio Okamura'nÄ±n 2015 yÄ±lÄ±nda kurduÄŸu ve seÃ§imlerde yÃ¼zde 10 oy alarak parlamentoda 22 sandalye kazanan Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± SPD ile ANO'nun bir koalisyon kurmasÄ±nÄ±n Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k ihtimal olduÄŸunu belirtti.

SEÃ‡Ä°M SONUÃ‡LARI

Ã‡ekya Ä°statistik Kurumunun verilerine gÃ¶re, seÃ§imlerde ANO partisi yÃ¼zde 29, Sivil Demokrat Parti (ODS) yÃ¼zde 11, Korsan Partisi yÃ¼zde 10, Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve DoÄŸrudan Demokrasi Partisi (SPD) yÃ¼zde 10, Moravya KomÃ¼nist Partisi (KSCM) yÃ¼zde 7, Sosyal Demokrat Parti (CSSD) yÃ¼zde 7, TOP 09 Partisi yÃ¼zde 5, Hristiyan Demokratlar BirliÄŸi (KDU-CSL) yÃ¼zde 5, BaÄŸÄ±msÄ±z Åžehirliler Partisi (STAN) ise yÃ¼zde 5 oy almÄ±ÅŸtÄ±.

SeÃ§im barajÄ±nÄ±n yÃ¼zde 5 olduÄŸu Ã¼lkede, sekiz parti 200 sandalyeli parlamentoya girerken, bunlardan ANO 78, ODS 25, Korsan Partisi 22, SPD 22, KSCM 15, CSSD 15, KDU-CSL 10, TOP 09 Partisi 7, STAN ise 6 milletvekili ile temsil hakkÄ± kazanmÄ±ÅŸtÄ±.