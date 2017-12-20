11:42, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

GÃ¼ney Afrika'da "Filistin MÃ¼zesi" inÅŸa ediliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼ney Afrikaâ€™nÄ±n Cape Town kentinde Filistin halkÄ±nÄ±n tarih boyunca yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zulmÃ¼n yansÄ±malarÄ±nÄ± sergileyen "Filistin MÃ¼zesi" inÅŸa ediliyor.

Åžehitlik duvarÄ±na Ä°srail tarafÄ±ndan katledilen bÃ¼tÃ¼n Filistinlilerin isminin yazÄ±lacaÄŸÄ± mÃ¼zede, Ä°slam, HristiyanlÄ±k ve OsmanlÄ± dÃ¶neminden bugÃ¼ne gÃ¶rsel anlatÄ±mlara baÅŸvurulacak.

MÃ¼zenin kurucusu GÃ¼ney AfrikalÄ± iÅŸadamÄ± Dr. Anwah Nagia, Filistin MÃ¼zesi hakkÄ±nda AA muhabirine aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Irk ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en ÅŸiddetli ÅŸekline maruz kalmÄ±ÅŸ bir toplumun bireyi olduÄŸunu belirten Dr. Nagia insanlÄ±k tarihinde ilk defa bir milletin binlerce yÄ±ldÄ±r sahip olduÄŸu ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± topraklardan atÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n kendisini Filistin MÃ¼zesi kurmaya sevk ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Halen devam eden inÅŸaat sÃ¼recinde birÃ§ok sÄ±kÄ±ntÄ±larla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Nagia, binayÄ± 2011 yÄ±lÄ±nda almalarÄ±na raÄŸmen mÃ¼zeyi hala aÃ§amadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YÄ±llar Ã¶nce planlanlanan mÃ¼ze aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bir tÃ¼rlÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilemediÄŸini belirten Nagia, "GÃ¼ney Afrikada Yahudi diasporasÄ±nÄ±n Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu Demokratik Birlik (DA) Partili Cape Town Belediyesi proje ile ilgili sÃ¼rekli sÄ±kÄ±ntÄ±lar Ã§Ä±kardÄ±. Ä°nÅŸaat 5 yÄ±l Ã¶ylece durdu fakat bu konuda mÃ¼cadelemizi hep verdik Ã§Ã¼nkÃ¼ Filistinâ€™deki insanlar onlarca yÄ±ldÄ±r savaÅŸÄ±yorlar. BeÅŸ yÄ±llÄ±k mÃ¼cadele ile bizim yÄ±lmamÄ±z adil olmazdÄ±. KaldÄ± ki burada Filistin meselesinin yÃ¼zlerce yÄ±l anlatÄ±lacaÄŸÄ± bir eser ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." dedi.

MÃ¼zenin bulunduÄŸu Cape Townâ€™daki meÅŸhur â€˜AltÄ±ncÄ± BÃ¶lgeâ€™de yaÅŸanan Ä±rk ayrÄ±mÄ±na dayalÄ± apartheid rejiminin uygulamalarÄ± ile Filistinâ€™deki zÃ¼lÃ¼mÃ¼n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir benzerlik gÃ¶sterdiÄŸini anlatan Nagia, "MÃ¼zenin bulunduÄŸu AltÄ±ncÄ± BÃ¶lge isimli bu yer apartheid rejiminin zirve yaptÄ±ÄŸÄ± yerlerden biri. Bu bÃ¶lgede 66 bin kiÅŸi sadece derilerinin renginden dolayÄ± evlerinden atÄ±ldÄ±. Anneler Ã§ocuklarÄ±ndan ayrÄ±ldÄ± ve aileler daÄŸÄ±ldÄ±. BugÃ¼n aynÄ± kaderi Filistin halkÄ± yaÅŸÄ±yor. Tam karÅŸÄ±mÄ±zda ise bir zamanlar kÃ¶le ticaretinin merkezi olan Ãœmit Burnu Kalesi bulunuyor. Bu baÄŸlamda mÃ¼ze konumu itibari ile ayrÄ± bir anlam ifade etmekte." diye konuÅŸtu.

MÃœZE GÃ–RSEL BÄ°R ANSÄ°KLOPEDÄ° GÄ°BÄ° OLACAK

MÃ¼zede insanlarÄ±n hem Filistinin kadim tarihinin hem de son 70 yÄ±ldÄ±r verilen mÃ¼cadelelerin ve Ã§ekilen acÄ±larÄ±n izlerini bulabileceÄŸini ifade eden Dr. Nagia, "Åžehitlik duvarÄ±na Ä°srail tarafÄ±ndan katledilen bÃ¼tÃ¼n Filistinlilerin ismi yazÄ±larak sÄ±radan bir Filistinlinin ismi bile burada kayda geÃ§ecek. MÃ¼zenin fayanslarÄ±nÄ± Filistinâ€™den getirdik. Yani fayanslardan en deÄŸerli parÃ§aya kadar mÃ¼zede Filistin dokusu yer alacak.GiriÅŸ kattaki salonun duvarlarÄ±na Ä°slam, HristiyanlÄ±k ve 700 yÄ±llÄ±k OsmanlÄ± tarihini panoramik olarak resmedeceÄŸiz Ã§Ã¼nkÃ¼ Ä°slam kadar HristiyanlÄ±k da bu topraklara ait. OsmanlÄ±'nÄ±n bÃ¶lgede derin izleri var. MÃ¼ze bu bakÄ±mdan gÃ¶rsel bir ansiklopedi gibi olacak." ifadelerini kullandÄ±.

MÃ¼zenin sosyal hayatta Ã¶nemli bir yer tutacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Nagia, insan haklarÄ± ile ilgili kuruluÅŸlara hiÃ§bir Ã¼cret alÄ±nmadan Ã§alÄ±ÅŸma ofisleri tahsis edileceÄŸini sÃ¶yledi. Nagia, "BurasÄ± aynÄ± zamanda bir â€˜Ä°nsan HaklarÄ± Merkeziâ€™ olarak faaliyet gÃ¶sterecek. Bu konularda hangi inanÃ§tan olursa olsun her derneÄŸe hiÃ§bir Ã¼cret alÄ±nmadan faaliyet gÃ¶sterebilecekleri ofisler tahsis edilecek. Misafirlerin hiÃ§bir Ã¼cret Ã¶demeden kalabilecekleri misafirhaneler de projemizin bir parÃ§asÄ±. Ã–te yandan 55 bin kitabÄ±n bulunduÄŸu bir kÃ¼tÃ¼phane ile Ã¶ÄŸrencileri ve akademisyenleri mÃ¼zemizin mÃ¼davimi ve buluÅŸma noktasÄ± yapmayÄ± amaÃ§lÄ±yoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

KUDÃœS YÃœZLERCE YILDIR FÄ°LÄ°STÄ°N'Ä°N BAÅžKENTÄ°DÄ°R

Nagia mÃ¼zenin dizaynÄ±nda hoÅŸgÃ¶rÃ¼ unsurunu Ã¶n planda tuttuklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"KudÃ¼s bÃ¼tÃ¼n Ä°brahimi dinler iÃ§in kutsal bir belde. Bu sebepten dolayÄ± mÃ¼zede Museviler iÃ§in Sinagog, HrÄ±stiyanlar iÃ§in Kilise ve MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in bir mescid var. Ä°steyen istediÄŸi zaman gelip ibadetini yapabilecek."

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™Ä±n KudÃ¼s kararÄ±na da deÄŸinen Nagia, "Ä°srail'in KudÃ¼s'Ã¼ iÅŸgali veya Trumpâ€™Ä±n vereceÄŸi bir karar KudÃ¼sâ€™Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti yapmaz. KudÃ¼s yÃ¼zlerce yÄ±ldÄ±r Filistin'in baÅŸkentidir." dedi.