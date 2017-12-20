ABD Senatosu'ndan vergi tasarÄ±sÄ±na onay

CumhuriyetÃ§i senatÃ¶rler, dÃ¼n akÅŸam "uzlaÅŸma" kurallarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi gerekÃ§esi ileÂ ABD Senatosunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lemeyenÂ vergi tasarÄ±sÄ±nÄ±, "Byrd KuralÄ±" adÄ± verilen kriterlere aykÄ±rÄ± olan iki maddeyi Ã§Ä±kardÄ±ktan sonra yeniden oylamaya sundu.
Son hali ABD Senatosu'nda yeniden onaya sunulan tasarÄ±, 48'e karÅŸÄ± 51 oyla kabul edildi.
Senato'dan geÃ§en tasarÄ±, Temsilciler Meclisi'nde yapÄ±lacak nihai oylama sonrasÄ±nda ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n imzasÄ±na sunulacak.
ABD yasalarÄ±na gÃ¶re bir kanun teklifinin yasalaÅŸabilmesi iÃ§in Kongre'nin her iki kanadÄ±nda kabul edilmesi, bunun gerÃ§ekleÅŸmesi durumunda son olarak ABD BaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan imzalanmasÄ± gerekiyor.
Beyaz Saray yetkilisi Anton, "BaÅŸkan'Ä±n belgenin her kelimesini ve satÄ±rÄ±nÄ± okuduÄŸunu sÃ¶yleyemem" dedi
Avrupa Adalet DivanÄ±, Uber'in uygulama deÄŸil, ulaÅŸÄ±m ÅŸirketi olduÄŸu kararÄ± aldÄ±
Suriye'nin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib iline dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda, aralarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da olduÄŸu 17 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Suudi Arabistan 2018 bÃ¼tÃ§esinin Ã¼Ã§te birini askeri harcamalara ayÄ±racak
ABD Senatosu'nda, CumhuriyetÃ§i Parti'nin Ã¼lkenin vergi sisteminde son 30 yÄ±lÄ±n en bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸikliklerini Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±sÄ± 48'e karÅŸÄ± 51 oyla kabul edildi.
Ã‡ekya'da ( Ã‡ek Cumhuriyeti ) ANO Partisi ile Ã¼lkedeki hiÃ§bir partinin koalisyon kurmak istememesi Ã¼lkede erken seÃ§imi gÃ¼ndeme getirdi
GÃ¼ney Afrika'da inÅŸa edilecek Filistin MÃ¼zesi'nde ÅŸehitlik duvarÄ±na Ä°srail tarafÄ±ndan katledilen bÃ¼tÃ¼n Filistinlilerin isminin yazÄ±lacak ve Ä°slam, HristiyanlÄ±k ve OsmanlÄ± dÃ¶neminden bugÃ¼ne gÃ¶rsel anlatÄ±mlar yapÄ±lacak
Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu KudÃ¼s'te 27 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Pakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin yeni Ulusal GÃ¼venlik Stratejisi hakkÄ±nda, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin 'Pakistan topraklarÄ±nda faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi' iddiasÄ± tamamen asÄ±lsÄ±zdÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
Rus lider BaÄŸÄ±msÄ±z Devletler TopluluÄŸu devletlerinini istihbarat ÅŸefleri ile Irak ve Suriye'den dÃ¶nen militanlara karÅŸÄ± iÅŸbirliÄŸi yapma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ä°srail askerleri, fanatik Yahudi iÅŸgalcilerin "Yusuf makamÄ±na" girmesine tepki gÃ¶steren Filistinlilere mÃ¼dahale etti, 3 kiÅŸi yaralandÄ±
BirleÅŸik Arap Emirlikleri'ne ait hava yolu ÅŸirketi Etihad Airways, Abu Dabi ile Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran arasÄ±ndaki uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± tamamen durduracak.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley'in, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ BM Genel Kurulu'nda yapÄ±lacak KudÃ¼s oylamasÄ± Ã¶ncesi diÄŸer diplomatlara e-posta gÃ¶ndererek karara karÅŸÄ± oy kullanmamalarÄ± konusunda Ã¼stÃ¼ kapalÄ± tehdit ettiÄŸi iddia edildi
Ã–zbekistan Buhara Valisi, ÅŸehirdeki camilere yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ± iÃ§in para toplama talimatÄ± verdi
ABD Temsilciler Meclisinin saatler Ã¶nce onayladÄ±ÄŸÄ± vergi tasarÄ±sÄ±nÄ±n Senatonun "uzlaÅŸma" kurallarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi bildirildi.
Rusya'da bir NorveÃ§ vatandaÅŸÄ±nÄ±n Rus donanmasÄ±na ait gizli bilgileri ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±na aktarmak suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi