GÃ¼ncelleme: 11:58, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

ABD Senatosu'ndan vergi tasarÄ±sÄ±na onay





ABD Senatosu'nda, CumhuriyetÃ§i Parti'nin Ã¼lkenin vergi sisteminde son 30 yÄ±lÄ±n en bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸikliklerini Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±sÄ± 48'e karÅŸÄ± 51 oyla kabul edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhuriyetÃ§i senatÃ¶rler, dÃ¼n akÅŸam "uzlaÅŸma" kurallarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi gerekÃ§esi ileÂ ABD Senatosunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lemeyenÂ vergi tasarÄ±sÄ±nÄ±, "Byrd KuralÄ±" adÄ± verilen kriterlere aykÄ±rÄ± olan iki maddeyi Ã§Ä±kardÄ±ktan sonra yeniden oylamaya sundu. Son hali ABD Senatosu'nda yeniden onaya sunulan tasarÄ±, 48'e karÅŸÄ± 51 oyla kabul edildi. Senato'dan geÃ§en tasarÄ±, Temsilciler Meclisi'nde yapÄ±lacak nihai oylama sonrasÄ±nda ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n imzasÄ±na sunulacak. ABD yasalarÄ±na gÃ¶re bir kanun teklifinin yasalaÅŸabilmesi iÃ§in Kongre'nin her iki kanadÄ±nda kabul edilmesi, bunun gerÃ§ekleÅŸmesi durumunda son olarak ABD BaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan imzalanmasÄ± gerekiyor.

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