12:13, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Suudi Arabistan'Ä±n yeni bÃ¼tÃ§esi askeri aÄŸÄ±rlÄ±klÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan'Ä±n, 2018 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esinin yaklaÅŸÄ±k 3'te birini askeri ve gÃ¼venlik harcamalarÄ±na tahsis ettiÄŸi bildirildi.

Suudi Arabistan Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 2018 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esinin yÃ¼zde 21,5'ine tekabÃ¼l eden 210 milyar riyal (56 milyar dolar) askeri harcamalara ayrÄ±lÄ±rken, yÃ¼zde 10,3'Ã¼ olan 101 milyar riyal (27 milyar dolar) de gÃ¼venlik harcamalarÄ±na tahsis edildi.

BÃ¼tÃ§enin yÃ¼zde 19,7'sini teÅŸkil eden 192 milyar riyal (52 milyar dolar) eÄŸitime, yÃ¼zde 15'ine tekabÃ¼l eden 147 milyar riyal (39 milyar dolar) de saÄŸlÄ±k harcamalarÄ±na ayrÄ±ldÄ±.

DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k petrol ihracatÃ§Ä±sÄ± olan Suudi Arabistan dÃ¼n, 2018 yÄ±lÄ± iÃ§in 978 milyar riyallik (260.8 milyar dolar) harcama ile geniÅŸletilmiÅŸ bir bÃ¼tÃ§e aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.